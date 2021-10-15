Çocuklarda en sık görülen spor sakatlanmaları nelerdir?

En sık görülen spor sakatlıkları...

Çıkıklar

Omuz çıkığı; bir omuz genellikle kol düz bir şekilde yana doğru tutulduğunda ve ardından geriye doğru zorlandığında meydana gelir. Omuz doğru görünmüyorsa veya deltoidden gelen normal kas çıkıntısı yok gibi görünüyorsa, bu çıkık bir omuz belirtisidir. Şiddetli ağrıya neden olur. Çıkık omuz, uzman doktor tarafından tekrar yerine yerleştirilmelidir. Genç sporcuların omuz eklemleri doğal olarak yaşlı sporculara göre daha gevşek olduğundan, bu yaralanmalara daha yatkındırlar. Bu sporcuların çoğu, fizik tedavi yoluyla omuz kaslarını güçlendirerek tekrarlayan çıkıklardan kaçınabilir. Ancak ileri yaş erişkinlerin aksine, erken yaşlarda görülen omuz çıkıklarında kapsül yırtıkları, konservatif yöntemlerle iyileşmeyebilir ve sonunda kapsül yırtığının ameliyatla dikilmesi gerekebilir.

Ön çapraz bağ yırtıkları

Ön çapraz bağ yırtıkları, dizin dışına darbe alınması gibi bir çarpışma ile meydana gelebilen ciddi diz yaralanmalarıdır. Ancak bir atlet herhangi bir darbe almadan aniden sıçradığında veya aniden dönmeye çalıştığında da meydana gelebilir. Şiddetli ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olur. Saatler sonra dizde şişlik gelişir. Genellikle normal yürümekte bile zorlanılır. Mutlaka uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Ön çapraz bağ yırtıkları kendiliğinden iyileşmez. Kemiğe yapışma yerinden koptuğunda doğrudan tamir edilebilirken, bağın ortalarından koptuğu takdirde ön çapraz bağ rekonstrüksiyon ameliyatı gerekebilir.

El veya bilekte kırık, burkulma ve tendinit

Bilek kırıkları genellikle uzatılmış elin üzerine düşme ile oluşur. Bilekte şişlik ve bileğin hareketi ile ağrı oluşursa, muhtemelen bir burkulma veya kırık vardır. Bileğin kırılıp kırılmadığını anlamak için genellikle bir röntgen çekilmesi gerekir. Çoğu bilek kırığı alçıyla tedavi edilebilir. Kırık kemik eğri ise, kemiğin anestezi altında düzeltilmesi gerekebilir. Şiddetli vakalarda, kırık kemiği düzgün bir şekilde yerine oturtabilmek için ameliyat gerekebilir. Genç sporcular bilekteki büyüme plakalarını kırabilir ve bu da kırık iyileştikten sonra bile kemiğin normal şekilde büyümemesine, kemikte eğrilik gelişmesine neden olabilir.

Çim parmak (Ayak başparmağının hiperekstansiyonu)

Çim parmak genellikle, kişi ayak başparmağı yukarıya doğru zorlanarak sert bir yüzeyde ileri doğru zorla ittiğinde olur. Çim ayak başparmağı oluşursa, başparmağın tabanında bir miktar şişlik olabilir, ancak genellikle, özellikle ayak parmağını sadece yukarı hareket ettirirken ağrı vardır. Yaralanmanın iyileşmesi için, genç sporcu şişlik ağrısı geçene kadar hızlı koşmaktan kaçınmalıdır. Buz uygulamak çok yardımcı olabilir. Hekiminiz, parmağın bükülmesini önlemek için sert bir ayakkabı veya özel bir ayakkabı desteği de önerebilir.

Menisküs

Dizde amortisör görevi gören C şeklindeki elastik bir doku olan menisküs, bazen derin bir çömelme sonrasında genellikle dizin burkulma yaralanması ile yırtılır. Dizi tamamen düzleştirirken veya bükerken ağrı, zonklama ve şişlik menisküs yırtığı belirtileridir. Bu yaralanma genellikle ameliyat gerektirir. Gençlerde, özellikle 15 yaşından küçüklerde bazı menisküs yırtıkları istirahat ile iyileşebilir.

Omuz yaralanmaları

Beyzbol atıcıları veya yüzücüler gibi kolunu tekrar tekrar kullanan birçok çocuk, rotator manşet tendiniti veya sıkışma olarak bilinen bir sorun geliştirebilir. Rotator manşet kasları, kol kemiğini (humerus) ve kürek kemiğini (skapula) bir arada tutan omuzun derinliklerinde bulunan küçük kaslardır. Bu kaslar çok fazla aktivite ile aşırı çalışabilir ve ağrıya neden olabilir. Omuzları gevşek olan genç sporcularda humerusun skapuladaki aşırı hareketinin rotator manşetin sıkışmasına neden olabileceği sıkışma meydana gelebilir.

Çocuk normal spor aktivitelerle, özellikle baş üstü hareketlerle ve güç kaybıyla ağrı hissediyorsa, omuz yaralanması olabilir. Omuz yaralanmışsa, ağrıya neden olan aktivitelerden dinlenmek önemlidir. Fizik tedavi ile rotator manşet kaslarının ve kürek kemiğini hareket ettiren kasların güçlendirilmesi iyileşme sürecine yardımcı olabilir ve bu sorunların tekrar yaşanmasını önleyebilir.

Sarsıntı

Sarsıntı birçok sporda ortaya çıkabilir ve genellikle kafaya alınan darbe nedeniyle oluşur. Bununla birlikte, başın hızlı bir şekilde dönmesiyle de bir sarsıntı meydana gelebilir. Yaygın semptom ve belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, bilinç bulanıklığı ve soruları yanıtlamada yavaşlama sayılabilir. Bir sarsıntının ana tedavisi, aktivitelerin kesilmesi, bol uyku ve minimum elektronik kullanımı da dahil olmak üzere genel bir dinlenmedir. Araştırmalar, genç sporcuların sarsıntılara daha duyarlı olabileceğini ve beyinlerinin normal işlevine dönmesi için daha uzun bir dinlenme süresi gerektirebileceğini göstermiştir.