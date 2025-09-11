Çocuklarda testis şişliği hayati tehlike mi? Uzmanlardan kritik uyarı!

Yumurtalık (testis) tümörleri, çocukluk çağında nadir görülse de erken teşhis ve doğru tedaviyle iyileştirilebilen hastalıklar arasında yer alıyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, testis tümörlerinin belirtileri, tanı süreci ve tedavi yaklaşımları hakkında aileleri bilgilendirdi.





"AĞRISIZ ŞİŞLİK EN YAYGIN BELİRTİ"

Testis tümörlerinin genellikle ağrısız testis şişliğiyle ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Hikmet Zeytun, "Ailelerin çocuklarında testislerde fark ettikleri herhangi bir sertlik, şişlik ya da büyüme, mutlaka ciddiye alınmalı ve bir uzmana başvurulmalıdır. Özellikle tek taraflı, ağrısız testis büyümesi, bu tümörlerin en sık görülen belirtisidir" dedi.



"TÜMÖRLERİN ÇOĞU İYİ HUYLU, ANCAK TAKİP ŞART"

Çocuklarda görülen testis tümörlerinin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğuna dikkat çeken Dr. Zeytun, buna rağmen her kitlenin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. Zeytun, "Her kitle, kötü huylu olasılığına karşı dikkatle değerlendirilmelidir. Ultrasonografi ve kan tahlilleri, tanı koymada büyük rol oynar. Gerekli görüldüğü takdirde cerrahi müdahale ile kitlenin çıkarılması gerekebilir" ifadelerini kullandı.





"GENİTAL MUAYENEYİ İHMAL ETMEYİN"

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelerin çocuklarının genital bölge kontrollerini düzenli olarak yapmalarının önemli olduğunu da vurgulayarak, "Banyo sırasında veya alt değiştirme esnasında testislerde herhangi bir farklılık fark eden ebeveynler, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Erken tanı sayesinde çocuklarımızın sağlığı korunabilir ve tedavi süreci daha kolay atlatılabilir" diye konuştu.