Çocukların %90’ında bu hastalık görülüyor! Yanında sakın bunu yapmayın...

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Bozkurt, çocukların yaklaşık yüzde 90'ı 6 ay ve 4 yaş arasında orta kulak enfeksiyonu geçirdiğini belirtti.

Orta kulak enfeksiyonlarında genellikle ağrı, ateş ve işitme problemleri görüldüğünü aktaran Bozkurt, çocukların erişkinlere göre kulak enfeksiyonlarına daha yatkın olduğunu kaydetti.

Bozkurt, "Tedavi edilmezse, çocuklarda sosyal ve akademik gelişmede geriliğe sebep olabilir, aynı zamanda orta kulak ve kulak zarında kalıcı hasar bırakabilir. Genel anlamda çocuklar erişkinlere göre kulak enfeksiyonlarına daha yatkındır. Bazı çocukların diğerlerine göre daha sık orta kulak hastalığına yakalanıyor. Sorunlu bir gebelik veya doğum, geniz eti büyüklüğü, çocukta alerjik bir yapı olması, kalabalık ortamlar (okul-kreş gibi) ve buna bağlı sık üst solunum yolu enfeksiyonları, beslenme alışkanlıkları, reflü ve evde sigara içilmesi, orta kulak enfeksiyonu riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.

Hastalığın kendisini ağrı, ateş veya kulak akıntısıyla gösterdiği bilgisine işaret eden Bozkurt, hasta grubunda özellikle işitsel şikayetler ön planda olduğu bilgisini paylaştı.

Bozkurt, "Anne-babanın söylediklerini tekrarlatma, televizyon sesini fazla açma, çağrıldığında cevap vermeme gibi şikayetler görülebilir. Bazen bu durum tespit edilmez ve gözden kaçırılırsa yanlışlıkla çocuklarda dikkat eksikliği, çevre ve okulla uyum sağlamakta zorlanma veya gelişimsel bozukluklarla karıştırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta kulak enfeksiyonlarında tanının, kulak, burun, boğaz muayenelerini takiben kulak basınç ve işitme testleriyle konulabileceğine değinen Bozkurt, tedavide önceliğin ilaç tedavisi olduğunun altını çizdi.