Ekrandaki yeni nesil tehlike: Hiperlink bozukluğu

Bu türün çocukların ekranlardan bir şey okurken ya da öğrenirken kelebekler gibi o bağlantıdan diğerine uçmaları ile tanımlandığını ifade eden Sayar, "Kelebek gibi uçuşan dikkat belirli bir konu üzerinde derinleşemediği için öğrenme için gerekli olan süre ve odaklanma gerçekleşmiyor. Alandaki yeni araştırmalar bu uçuşmaya "kelebek kusuru" diyorlar. "Kelebek kusuru" okunan şeylerin bir bütün olarak anlam kazanmasını engelliyor ve bilgi kırıntıları olarak havada asılı kalmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Yapılan yeni çalışmalarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Dikkat Eksikliği ve Hiperlink Bozukluğu adında yeni bir türününün tanımladığını belirten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, "'Hiperlink' internet dünyasında bir sayfadan diğer sayfaya gitmek için kullanılan linklere verilen isim. Günlük konuşmalarda "bağlantıya tıklamak", "linke tıklamak" şeklinde de kullanılıyor. Bu tip dikkat eksikliği, çocukların ekranlardan bir şey okurken ya da öğrenirken kelebekler gibi o bağlantıdan diğerine uçmaları ile tanımlıyor. Kelebek gibi uçuşan dikkat belirli bir konu üzerinde derinleşemediği için öğrenme için gerekli olan süre ve odaklanma gerçekleşmiyor. Alandaki yeni araştırmalar bu uçuşmaya "kelebek kusuru" diyorlar. "Kelebek kusuru" okunan şeylerin bir bütün olarak anlam kazanmasını engelliyor ve bilgi kırıntıları olarak havada asılı kalmasına sebep oluyor" dedi.

"EKRANSIZ GEÇİRİLEN SÜRELER DİKKAT DAĞINIKLIĞINDAN KORUR"

Dikkat dağınıklığının tüm türlerinden korunmanın en etkili yolunun ekransız geçirilen süreler olduğuna dikkat çeken Sayar, "Bu özellikle çocuklar için çok önemli çünkü henüz beyin gelişimleri tamamlanmadığı için ekranların olumsuz etkilerini çok daha fazla yaşıyorlar. Araştrmalar küçük çocukların en çok etkilenen grup olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, her ne kadar çocukların bazen sessiz ve uslu durmaları için televizyonu açıyorsak ya da telefondan/tabletten oyun oynamalarına izin veriyorsak da bunları yapmamalıyız. Onun yerine oyuncaklar, boya malzemeleri ile oynamalarına ve arkadaşları ile oyunlar yaratmalarına teşvik etmemiz gerekiyor. Biz çocuklarımıza nasıl bir ortam hazırlıyorsak onlar da o şekilde gelişiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR İÇİN EN SAĞLIKLI ÖĞRENME SOSYAL ÖĞRENME"

Çocukların öğrenme süreçlerinin yetişkinlerden çok farklı olduğunu dile getiren Sayar, "Biz bir şeyi izleyerek ve okuyarak da öğrenebilirken küçük çocuklar ve özellikle bebekler sosyal öğrenmeye yatkınlardır. Yani diğer insanlarla etkileşim halindeyken çok daha sağlıklı ve hızlı öğrenirler. Ekran karşısında izlenilen şey eğitici bir içerik olarak hazırlanmış olsa bile "izlemek" pasif bir eylemdir. Beynimizdeki hücreler "kullan ya da kaybet" prensibine göre çalışır. Yani özellikle çocukluğun ilk yıllarında uyarılmayan beyin hücreleri budanır ve sonrasında da hiçbir zaman tam olarak gelişmez. Ekranlarsa ne kadar renkli ve eğlenceli görünürse görünsün bu etkileşimi sağlayamazlar. Bu yüzden küçük çocuklar için en sağlıklı öğrenme, başka insanlarla (akranları ya da diğer yetişkinler) birlikte olduklarında gerçekleşir" diye konuştu.