Ekrandaki yeni nesil tehlike: Hiperlink bozukluğu

"SINIR KOYDUĞUNUZDA ALTERNATİF KAPILAR AÇIN"
Çocuklara ekran konusunda sınır koymak gerektiğine de değinen Sayar, şunları söyledi: "Teknoloji bilgisi anlamında iki nesil arasındaki farklar ne kadar büyük olursa olsun onlara bu alanda da rehberlik etmek hala bizim görevimiz. Günümüzün gerçeklerini de göz ardı etmeden, çocuklarımıza ekranlar ile geçirebilecekleri belirli süreler tanımamız ama onların bu süreleri aşmadıklarına emin olmamız gerekiyor. Ekran sınırlamalarını belirlerken çocuğumuzun yaşı ve gelişimsel özellikleri en önemli kriter olmalı. Çocuklara sınırlar koyulduğunda onlara geriye kalan zamanlarını verimli harcamaları için alternatif kapılar açmak gerekiyor. Alternatif vermediğimizde sınırların etkinliği azalır. Araştırmalar gösteriyor ki ebeveynler çocuğun evdeki ekran sürelerini kontrol altına alabilseler de alternatiflere yönlendirilmeyen çocuklar evde olmadıkları sürelerde yine ekranlara vakit geçirecek alanları bulmaktalar. Bu yüzden çocukları gelişimsel seviyeleri, ilgileri ve yeteneklerine göre farklı alanlara kanalize etmemiz gerekiyor. Okullardaki spor ya da aktivite kulüpleri, dışarıda verilen çeşitli kurslar gibi seçeneklere yönelmek iyi bir fikir olabilir. Burada kritik nokta çocuğu sizin seçtiğiniz bir alandan ziyade kendi seçtiği alan yönelmesine izin vermektir. Alternetifler sunarak çocuğun bilgisayar başında harcayacağı enerjiyi başka bir alan için kullanmasını sağlarsınız. Çocuklara sınırlamalar koyarken en önemli şey çocuk ile olan ilişki ve iletişim. Araştırmalar çocuklarımızla ilişkilerimiz iyi olmazsa sözümüzü dinleme olasılıklarının azaldığını gösteriyor. Bir arkadaşımızla nasıl sohbet ederek, dinleyerek, onun dünyasını merak ederek, birlikte zaman geçirerek, paylaşarak iyi bir ilişki kuruyorsak çocuklarımızla da bunları yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızla onların ilgilendiği şeyler hakkında sabırla ve ilgiyle, yargılamadan, öğütler vermeden dinleyip sohbet edebilirsek çocuklarımızla aramızdaki bağlar güçleniyor. Aile içi bağlarımızı kuvvetlendirecek zamanlar yaratıyor olmamız gerekiyor. Böylece aramızda daha yumuşak, güvenli ve çatışmasız ilişkiler kuruluyor ve tüm sorunlar daha rahat çözüme ulaşıyor."
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTIVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR?
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) akademik ve sosyal alanda pek çok zorlanmalara sebep olabilen ve hayat boyu sürebilen nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirten Sayar, "Bu rahatsızlığın üç farklı tip belirtisi vardır: dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite. Dikkat eksikliği dediğimizde, konstantre olmakta güçlük çekmek, dikkatini sürdürememek, çok çabuk sıkılmak, unutkanlık, göz teması kuramamak, özel eşyaları sık sık kaybetmek ve sık sık hata yapmak gibi belirtileri olan dikkat eksikliği gibi belirtiler akla gelir. Hiperaktivite dediğimizde, fazla haraketlilik, yerinde oturamamak, hızlı konuşmak, karşısındakini dinleyememek gibi belirtilere bakabiliriz. Dürtüsellik içinse, düşünmeden haraket etmek, sabırsız olmak, tepkilerini kontrol edememek gibi belirtilere bakmak gerekiyor. Tabi gördüğünüz gibi bu saydığımız beliritlerin bazıları çocukların normal gelişimsel süreçleri içinde de olabilen bazı belirtiler. Normal gelişim süreçleri ve bu rahatsızlığın arasındaki farkı anlayabilmek ruh sağlığı uzmanlarının kişi özelinde derinlemesine araştırmalarını gerektiriyor" şeklinde konuştu.