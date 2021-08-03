Gebelikte ve bebeklikte iyot tüketimine dikkat!

Gebelikte tiroid hormonları yaklaşık %50 artar ve dolayısıyla iyot gereksinmesi de artar. Annenin tiroid hormonu yeterli düzeylerde ise fetusun beyin ve nöromüsküler dokusu normal gelişimini tamamlar. Yetişkin ve adölesan dönemde günlük önerilen iyot miktarı 150 μg iken gebelik döneminde 250 μg'dır. Annenin iyot eksikliği, fetusta düşük, ölü doğum, konjenital anomaliler ve perinatal mortaliteye, yenidoğanda bebek ölümleri ve endemik kretenizme, çocuk ve adölesanda mental işlev bozukluğuna ve fiziksel büyüme ve gelişimde gecikmeye yol açar.

İYOTLU TUZ KULLANIN

Günlük iyot ihtiyacının bir kısmı sudan ve yiyeceklerden karşılanır. İyotun en zengin kaynakları deniz ürünleridir ve tuzlu su balıklarında tatlı su balıklarından çok daha yüksek miktarda iyot bulunur. Süt, yumurta, çilek, patates gibi besinler de az miktarda iyot içerir. İyot ile zenginleştirilmiş tuzlar, günlük iyot ihtiyacının karşılanmasına büyük bir destek sağlar bu nedenle iyotlu tuz tercih edilmelidir. İyot uçucu bir element olduğundan kayıpların yaşanmaması için iyotlu tuzlar koyu renkli kaplarda ve karanlık yerlerde saklanmalıdır ayrıca yemeğe yemek piştikten sonra eklenmelidir.