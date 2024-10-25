Gripten kış boyu korunmanın yöntemi! Ekim - kasım ayında...

"ÖZELLİKLE 5 YAŞ ALTI OLMAK ÜZERE TÜM ÇOCUKLARA VE RİSK GRUPLARINA ÖNERİLİYOR" İnfluenza aşısının özellikle risk gruplarına ve kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı çocuklara, gebelere önerildiğini vurgulayan Dr. Karaca, "Her yıl ekim, kasım aylarından mart ayına kadar yapılması önerilir. 9 yaş altında çocuklara aşı daha önce 2 doz hiç yapılmamışsa, en az 4 hafta arayla 2 doz şeklinde, 9 yaş üzerinde de tek doz şekline yapılabilir. Aşının koruyuculuğu yapıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra başlamakla beraber yaklaşık 6 ay kadar sürebilmektedir. Aşıyı 6 aydan küçük çocuklar, gebeliğin ilk 3 ayında olanlar ve özellikle aşı içerisindeki maddelere karşı ciddi alerjisi olanlar dışında herkes yaptırabilir. 6 aydan küçük çocuklarda ise aşılama da yapamayacağımız için korunmada en önemli şeylerden birisi anne sütü olmakla beraber özellikle koza stratejisiyle gebeliğin son 2 trimesterinde yapılan anne aşılamayla aslında anneden plasenta yoluyla bebeğe geçen antikorlar sayesinde bebek de korunabilmektedir" ifadelerini kullandı.





"AŞI ASTIM ATAĞINI TETİKLEMEZ"

Aşının hastalıkları tetiklemediğinin altını çizen Dr. Karaca sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bize daha çok aşı ile alakalı sorular geliyor. Özellikle aşı grip yapar mı? Aşının kendisi grip yapmaz ancak aşının koruyuculuğu, aşının yapılmasından 2 hafta kadar süreyle başladığı için o arada eğer tesadüfi olarak bir hasta grip virüsüyle karşılaşırsa o zaman grip olabilir. Yani aşının kendisi değil başka bir virüs buna sebebiyet verebilir."



Gripken veya iyileşme aşamasındayken aşı yapılıp yapılamayacağı sorularına da değinen Dr. Karaca; "Gripken aşı vurulmak hastalığı daha da arttırabileceği için önerilmemektedir. Astımlı çocuklar açısından da soruluyor. Astım atağını tetikler mi gibi. Aşının astım atağını tetiklemesi gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle hatta kronik hastalığı olan, astım gibi, kistik fibrozis gibi göğüs hastalıkları olan çocuklara koruyucu olması adına özellikle aşıyı önermekteyiz" dedi.

