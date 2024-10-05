Her 10 çocuktan 1'inde görülüyor! "Eğer dağınıksa..."

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Samira Huseynova, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisi gören çocukların ailelerine önemli uyarılarda bulundu. Huseynova, “İlaç tedavisinde ‘tatil’ önermiyoruz. Çünkü DEHB tatilde kaybolmuyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:41 PAYLAŞ ABONE OL

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen nörogirişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Samira Huseynova, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında önemli bilgiler verdi.

Huseynova, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur. Her 10 çocuktan birinde görülmektedir. Temel belirtileri dikkat dağınıklığı, hareketlilik ve dürtüsellik olsa da bazen ailelerin gözden kaçırdığı ve yeterince önemsemedikleri bulgular da görülebilmektedir (duygu yönetiminde ve akran iletişiminde sorunlar, organize olmamama, plan yapamama, düzensizlik, dağınıklık gibi) Bu özellikler çocuklarda yaş ve cinsiyete göre farklılıklar gösterir" diye konuştu.