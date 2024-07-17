Hormonları alt üst ediyor! Gıda etiketinde bu varsa sakın tüketmeyin...

Gıda katkı maddeleri; tek başına gıda olarak tüketilmeyen, besleyici değeri olan veya olmayan ve üretim aşamasında koruma ve stabilize etme gibi amaçlarla esas gıdaya ilave edilen maddelerdir. Gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılan yapay gıda boyaları, yiyecek ve içeceklere çekici bir görünüm kazandırmak amacıyla eklenmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, son yıllarda yapılan araştırmaların bu katkı maddelerinin çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdiğini belirtmektedir.
ÇOCUKLARDA ENDOKRİN SİSTEMİ İLE İLGİLİ BOZUKLUKLARA NEDEN OLABİLİR
Son yıllarda gıda boyalarının özellikle çocuklarda endokrin sistemle ilgili bozukluklar başta olmak üzere; obezite, bulantı, kusma, kardiyotoksisite, kanser bağışıklık sisteminin baskılanması alerji, ürtiker, astım, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve diğer davranışsal bozukluklara ve nörogelişimsel sorunlara yol açabileceğin altını çizen İstanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, yapay gıda boyaları hakkında merak edilenleri ve çocukları bekleyen tehlikeleri anlattı.
Başpınar, "Yapay gıda boyaları genellikle sentetik kimyasallar kullanılarak üretilir ve gıdaların renklerini daha parlak ve çekici hale getirir. Ancak bu kimyasallar, çocukların gelişmekte olan vücutları üzerinde çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktadır. 2007 yılında yapılan Southampton çalışması, yapay gıda boyalarının bazı çocuklarda davranışsal sorunları artırabileceğini ortaya koymuş ve bu çalışma, Avrupa Birliği'nde bazı gıda boyalarının kullanımını kısıtlayıcı düzenlemelere yol açmıştır" dedi.
UZUN VADEDE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU TÜR KATKI MADDELERİNDEN KAÇINILMALIDIR
Başpınar, Bisphenol-a, nitrat-nitrit, sodyum sülfit, monosodyum glutamat gibi katkı maddelerinin yanı sıra Tartrazin (E102) ve Allura Red (E129) gibi yaygın kullanılan yapay gıda boyalarının uzun süreli ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde kansere yol açabileceği endişesiyle tartışıldığını belirtti. Ayrıca "Özellikle Red 3 ve Yellow 5 gibi boyaların kanserojen etkileri üzerine yapılan çalışmalar, bu katkı maddelerinin potansiyel tehlikelerini ortaya koymaktadır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bazı gıda boyalarının potansiyel kanserojen riskleri hakkında uyarılarda bulunmuştur" şeklinde konuştu.
YAPAY BOYALAR YERİNE DOĞAL BOYALAR İÇEREN ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ
Çocukların sağlığını korumak ve yapay katkı maddelerinin zararlarından uzak tutmak için ebeveynlerin gıda alışverişlerinde daha dikkatli olmalarını ve yapay boyalar yerine doğal boyalar içeren ürünleri tercih etmelerini öneren Başpınar, "Pancar, havuç ve ıspanak gibi doğal kaynaklardan elde edilen boyalar, hem güvenli hem de sağlıklı alternatifler sunar. Doğal boyalar sentetik boyalar kadar parlak olmayabilir, ancak çocukların sağlığı açısından çok daha az risk taşırlar. Ayrıca, organik ve doğal ürünlerin tercih edilmesi, çocukların genel sağlık durumunu pozitif yönde güçlendirebilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.