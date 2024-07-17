Hormonları alt üst ediyor! Gıda etiketinde bu varsa sakın tüketmeyin...

UZUN VADEDE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU TÜR KATKI MADDELERİNDEN KAÇINILMALIDIR Başpınar, Bisphenol-a, nitrat-nitrit, sodyum sülfit, monosodyum glutamat gibi katkı maddelerinin yanı sıra Tartrazin (E102) ve Allura Red (E129) gibi yaygın kullanılan yapay gıda boyalarının uzun süreli ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde kansere yol açabileceği endişesiyle tartışıldığını belirtti. Ayrıca "Özellikle Red 3 ve Yellow 5 gibi boyaların kanserojen etkileri üzerine yapılan çalışmalar, bu katkı maddelerinin potansiyel tehlikelerini ortaya koymaktadır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bazı gıda boyalarının potansiyel kanserojen riskleri hakkında uyarılarda bulunmuştur" şeklinde konuştu.



YAPAY BOYALAR YERİNE DOĞAL BOYALAR İÇEREN ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların sağlığını korumak ve yapay katkı maddelerinin zararlarından uzak tutmak için ebeveynlerin gıda alışverişlerinde daha dikkatli olmalarını ve yapay boyalar yerine doğal boyalar içeren ürünleri tercih etmelerini öneren Başpınar, "Pancar, havuç ve ıspanak gibi doğal kaynaklardan elde edilen boyalar, hem güvenli hem de sağlıklı alternatifler sunar. Doğal boyalar sentetik boyalar kadar parlak olmayabilir, ancak çocukların sağlığı açısından çok daha az risk taşırlar. Ayrıca, organik ve doğal ürünlerin tercih edilmesi, çocukların genel sağlık durumunu pozitif yönde güçlendirebilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.