Okul çantası ne kadar ağırlıkta olmalı?

Son yıllarda omurga eğriliği, duruş ve yürüyüş bozuklukları, omurga, boyun, sırt ile bel ağrıları görülen hasta sayısı arttı. Özellikle genç yaşlarda sıklıkla görülmeye başlayan bu rahatsızlıkların çanta kullanımındaki hatalardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ailelerin ve çocukların çanta kullanımında nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Sağlıksız bir şekilde çanta kullanımında ortaya çıkan rahatsızlıkların ciddi boyutlarda olabileceğine dikkat çeken Barutçu, "Okul çağındaki çocuklarda çanta kullanımı ve çanta seçimindeki hatalar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Büyüme çağındaki çocuklarda kendi ağırlıklarıyla orantılı olmayan ağırlıktaki çantalar, omurga gelişimi açısından risklidir. Ağır çanta kullanımı eklem, kas ve ligamentte gerginlik ile zorlanmalara sebep olarak; omurga, boyun, sırt ve bel ağrılarına, eğik duruşa, yürüyüş bozukluğuna ve 'skolyoz' olarak bilinen omurga eğriliklerine sebep olabilir. Çocuklarımız ağır çantaları taşıyabilmek için omurgalarını zorlayabilirler ve bunun farkında olmayabilirler. Bu nedenle çocuklarımıza sırt ağrıları olup olmadığı sorulmalıdır" dedi.





"ÇANTANIN DOLU AĞIRLIĞI ÇOCUĞUN AĞIRLIĞININ YÜZDE 15'İNİ GEÇMEMELİ"

Okul çantası hazırlanırken gerekli malzemelerin bazı dönemlerde çok fazla olduğunu dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, bu ağırlıkların olabildiğince azaltılması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin gerekmediği durumlarda ağır kitaplarını yanlarında taşımamasının da önemli bir önlem olabileceğinin altını çizen Barutçu, "Çocukların duruşu sık sık gözlemlenmelidir. Her iki omuz yüksekliğinin eşit olup olmadığı ya da kamburluğu var mı gibi durumlar gözlemlenmelidir. Bu gibi durumlarda problem olduğu takdirde uzmana başvurulmalıdır. Çanta seçimine gelirsek, çantaların askıları geniş, dolgulu ve yumuşak olmalıdır. İnce ve uzun askılı çantalar omuz kaslarında ve sinirlerde ezilmelere sebep olarak kollarda uyuşma, karıncalanma ve ağrılara sebep olabilir. Omuz askılarını ayarlarken çanta sırt ve bele tam olarak temas etmelidir. Bu şekilde çanta 5 santimetre yukarıda kalacak şekilde omuz askısından ayarlanmalıdır. Ayrıca bel yastığı ve kemeri olan çantalar daha uygundur çünkü bel yastığı olan çantalar ayakta dururken yükün daha iyi dağılmasına sebep olarak omurgaya binen yükü azaltır. Çocuklarımızın çanta askıları sıklıkla gevşeyebilir, eğer askılar gevşerse çantanın yükü omurgaya daha çok biner, bu yüzden sıklıkla kontrol edilmelidir. Bunun yanında tek omuzda çanta taşımak omurga eğriliğine yani skolyoza sebep olabilir. Çantalarımızın ağırlığı da kendi boş ağırlığı da fazla olmamalıdır. Çantanın dolu ağırlığı, çocuğun ağırlığının yüzde 15'ini geçmemelidir. Bu ağırlık ilkokul çocuklarında 3-4 kilo; daha büyük çocuklarda ise 5 -8 kilogram arasında olmalıdır. Çantaların ağırlıklarını sıklıkla azaltmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.