Tatil keyfi göze zarar vermesin! Uzmanlardan ebeveynlere “ekran süresi” uyarısı

Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner de tatillerde ekran süresine yönelik esnekliğin doğal olduğunu ancak bunun sınırları aşmaması gerektiğini kaydetti.

Ekran kullanımı sırasında ortam ışığının uygun olması ve ekran mesafesinin göze çok yakın tutulmaması gerektiğini vurgulayan Süleymanzade, ebeveynlerin çocuklarına doğru ekran alışkanlıklarını kazandırmaları durumunda hem göz sağlığını hem genel gelişimlerini koruyabileceklerini aktardı.

Okul döneminde sınırlı olan ekran saatinin, tatillerde biraz esneyebileceğini aktaran Üstüner, "Ancak bu esneklik kontrolsüzlük anlamına gelmemelidir. Özellikle 6 yaş altı çocuklarda ekran süresi en fazla 45 dakika ile 1 saat arasında olmalı, okul çağındaki çocuklarda ise 2 saati kesinlikle geçmemelidir." ifadelerini kullandı.

Üstüner, süre sınırının yanı sıra içerik seçiminin de büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, çocukların izlediği içeriklerin yaşlarına uygun, eğitici ve geliştirici nitelikte olması gerektiğini ve süre kısıtlaması tek başına yeterli olmadığını belirtti.