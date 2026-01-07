Uyku sadece dinlenme değil! Çocukların beyni geceleri gelişiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Akgün, gecelerin uzadığı bu dönemde ailelere sağlıklı uyku alışkanlıklarının önemini hatırlattı. Uzm. Dr. Akgün, "Uyku yalnızca dinlenme değil; büyüme hormonunun salgılandığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin öğrendiklerini pekiştirdiği en değerli süreçtir" diye konuştu.





"DÜZENLİ UYUYAN ÇOCUK OKULDA DAHA KOLAY ODAKLANIR"

Uzm. Dr. Akgün, özellikle okul çağındaki çocuklarda düzenli uykunun eğitim başarısına doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Uyku düzeni bozuk olan çocuklarda dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, davranış sorunları ve sık hastalanma gibi şikâyetlerin daha sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Akgün, "Erken yaşta kazanılan uyku alışkanlığı, çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimini olumlu etkiler. Düzenli uyuyan bir çocuğun okulda daha kolay odaklandığını, öğrendiğini daha uzun süre hatırladığını bilimsel çalışmalar da destekliyor" şeklinde konuştu.





"SAĞLIKLI UYKU, SAĞLIKLI GELECEK"

Çocuklarda uyku düzeninin uzun vadeli sağlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Akgün, "Sağlıklı uyku, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. Unutmayın, iyi uyuyan çocuk; hem daha mutlu hem de daha başarılıdır" ifadelerini kullandı.





"AİLELERE SAĞLIKLI UYKU ÖNERİLERİ"

Uzm. Dr. Akgün, uyku kalitesini artırmak için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Çocuğunuzun her gün aynı saatte yatıp kalkmasına özen gösterin. Yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını (tablet, telefon, televizyon) sınırlandırın. Karanlık, sessiz ve serin bir oda uyku kalitesini artırır. Akşam yemeklerini uykudan 2-3 saat önce bitirmeye çalışın. Yatmadan önce kitap okuma, sakin sohbet ya da ılık duş gibi rahatlatıcı rutinler oluşturun. Hafta sonları da uyku düzenini mümkün olduğunca koruyun."