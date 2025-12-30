Uzman uyarıyor: Küfür, ifade edilemeyen duyguların işareti olabilir

Gözeten, çocukların küfür etmeyi bazen "fark edilme" aracı olarak gördüğüne dikkati çekti. Çocuklardaki bu duruma özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gözeten, "Çocuklar için önemli olan konu kelimenin anlamı değil, o kelimenin dikkat çekmesi veya güldürmesi, tepki alması olmuş oluyor. Küfür eden çocuklarda şiddet eğilimi de aynı derecede gelişme gösteriyor." ifadelerini kullandı. Gözeten, küfürlü ve argo konuşmanın hem nedeni hem sonucu olarak dil kapasitesine vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Küfür eden çocuklar, dil zenginliği gelişmemiş ve sınır koyulmayan çocuklar. Aslında küfür etmek bir sonuç. Neyin sonucu diye baktığımızda toplumun sınır koyma becerilerinin zayıflamasıyla kişilerin, bireylerin duygu ifade edişindeki kapasitesinin aynı zamanda zayıflamasının bir sonucu. Duygular düzenlenemediği zaman ve toplum da sınır koyma becerilerini geliştiremediği zaman küfür gibi sonuçlar ortaya çıkıyor."

DUYGULARINI İFADE EDEMEYEN ÇOCUKLAR KÜFÜR ETMEYE DAHA YATKIN Gözeten, küfür ve argo kullanımının şiddetle doğrudan bağlantılı olduğunu savunarak, "Küfür de şiddetin bir yolu ve maalesef ki şiddetin birçok yoluna sebebiyet vermiş olabiliyor. Başkasına zarar verdiğimiz her kelime, her cümle, her bakış hatta, burada bir hakaret, bir küfür olmuş oluyor." diye konuştu. Duyguları ifade etmenin küfür etme alışkanlığıyla mücadelede kilit rol oynadığını anlatan Gözeten, şunları kaydetti: "Çocuk küfür içeren kelimeler kullandığında bu kelimelerin kötü olup olmadığını düşünmüyor, asıl hedefi görünür olması ve çocuklar duygularını ifade etmede zorlanıyorsa bu durum daha da kolaylaşıyor. Öfke, hayal kırıklığı, dışlanmışlık gibi duygularını kelimelere dökmeyi öğrenemeyen çocuk, bu duygu yoğunluğunu küfür diliyle ifade etmeye çalışıyor." Gözeten, küfür alışkanlığının bugün kız erkek tüm çocuklar arasında yaygınlaştığına dikkati çekti.