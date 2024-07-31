Yaz ishali deyip geçmeyin! Hepimize buradan bulaşıyor...

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşıyor. Hal böyle olunca besin zehirlenmeleri ve çocuk ishal vakaları da artıyor.





"ANİ ISI DEĞİŞİMLERİ YAZ İSHALLERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ"

Konuyla ilgili Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkman konuştu. Doktor Erkman, "Yaz ishalleri özellikle havaların ısınmasıyla çocukluk yaş grubunda sık rastladığımız gerekli önlemler alınmadığı zaman ciddi sorunlar oluşturan bir hastalıktır. Çok fazla sıvı kaybına yol açtığı için çocuklar ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Anne babaları bir konuda uyarmak isterim; bir kere ishal olması çocuğun hastalandığına işaret sayılmaz. Dikkat etmeliler; eğer çocuğun dışkısı 24 saat içerisinde 3 veya 4 defa sıvı olursa biz buna ishal diyoruz. Fakat anne sütü alınan dönemde de bebeklerin sıvı dışkı yaptığını akılda tutmak gerekir. Anne sütünün içeriği, büyük oranda sindirildiği için bebeğin kakası, sıvı olur. Aynı zamanda bu bebekler sık sık kaka yaparlar. Bunlar normal" dedi. Yazın görülen ishallerin en önemli nedeninin mikroplar olduğunu vurgulayan Dr. Erkman, "Ayrıca mikrobik ishallerin yanı sıra aşırı şekerli gıda tüketme, aşırı yemek yemek, antibiyotik gibi çeşitli ilaçların yan etkileri ve aşırı ve ani ısı değişimleri yaz ishallerine yol açar" dedi.





"HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ"

Mikroplardan korunma yöntemleri arasında en önemlisinin hijyen olduğuna vurgu yapan Erkman, "Mikrobik olarak, virüsler ve parazitler bu yaz ishallerine yol açıyor. Bu mikroplar, yazın daha çabuk üreyip yayılabiliyorlar. Mikrobik hastalıklardan korunmak için sık sık el yıkamak gerekiyor. Aynı zamanda yiyecek ve içeceklerdeki hijyen de çok önemli. Temiz olmayan su içmek, bu suyla yıkanmış sebze ve meyve yemek, sıcak ortamlarda bekletilen gıdaları tüketmek zararlı bakterileri vücudumuza almak demektir. Yazın besin zehirlenmelerinde de artış ortaya çıkıyor. Besin zehirlemeleri ishalden farklı olarak besin üzerindeki bakterilerin toksin dediğimiz zehirlerin bağırsaklarda birikmesiyle ishal tablosuna yol açıyor. Diğer belirtiler olarak ise kusma, karın ağrısı, halsizlik ve güçsüzlük ortaya çıkıyor" diye konuştu.





"BESİNLERE DİKKAT"

Besinleri tüketirken de dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkman, "Yumurta ve kümes hayvanlarının etleri yazın riskli oluyor. Pastorize edilmemiş süt ve süt ürünleri, pirinç pilavı uzun süre beklerse, makarna uzun süre beklerse, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler tüketilirse, iyi pişmemiş deniz ürünleri de besin zehirlenmesi ve ishale yol açabilir. Yaz ishallerinin belirtileri ise, iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, günde 3-4 kez sulu dışkı olursa ince bağırsak kökenli, 10 ve sütü olursa kalın bağırsak kökenli ishalleri belirtiyor. Su kaybı fazla olursa bu tehlikelidir" dedi.





"İLK 6 AY ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ"

Bebeklerde ilk 6 ay anne sütünün önemine vurgu yapan Doktor Erkman, "Çocuklarda susuzluk hissi, ağız ve dudakta kuruluk su kaybı olarak kendini gösterebiliyor. Nabızda hızlanma, göz kürelerinde çökme bir diğer belirtiler olarak kendini gösterebiliyor. İdrar miktarı azalabiliyor. Hasta olanlarda ise beslenme şekli olarak bol sıvı tüketimi, yağsız makarna, yağsız köfte, ayran tüketimi, pirinç pilavı, haşlanmış patates, yoğurt tercih edilmeli. Anne sütü alan hasta bebeklerde ise anne sütüne devam edilmeli, bebeklerin doğum sonrası ilk 6 ay sadece anne sütü alması çok önemli" diye konuştu.