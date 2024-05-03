Anne-babalar dikkat! Çocuklar bu hastalığa karşı savunmasız...

Çocuk enfeksiyonlarında bu kez 'Beşinci hastalık' gündemde. Özellikle ilköğretim veli gruplarından bazılarında, çocuklarda son günlerde 'Beşinci hastalık' görüldüğüne dair ebeveynlere uyarıda bulunuluyor. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, sürpriz bir şekilde Beşinci hastalık sayısında bir artış gözlemlediklerini ancak endişe yaratacak bir durum olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Çokuğraş, sadece hastalığın benzer belirtileri sebebiyle kızamık, kızıl ya da başka virüs enfeksiyonları ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

DHA Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Çokuğraş, 5 ila 15 yaş arasında, ilkokul ortaokul çocuklarında görüyoruz. Döküntünün çok tipik özelliği var. Ayrıca hafif bir ateş de yapabiliyor. Çok yüksek olmaz ateş, genellikle 38.5'i pek geçmez. Bunun dışında döküntü çok tipiktir. Özellikle başlangıçta yanaklarda tokat atılmış gibi diye tanımladığımız bir kızarıklık vardır" dedi.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çok sayıda virüs enfeksiyonun çocukları zorladığına dikkat çekerek, havaların ısınmasıyla genelde azalma eğilimi gösteren viral enfeksiyonlarda bu yıl beşinci hastalık sürprizi yaşandığını söyledi. 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de bu yıl 27.'si düzenlenen Türk Toraks Derneğinin Yıllık Kongresi'nde, "İklim Değişikliği ve Kronik Akciğer Hastalıklarında Yeni Yaklaşımlar" üzerine bilimsel bir oturum da gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Çokuğraş, "Gerçekten çok sayıda virüs enfeksiyonu, çocukları zorluyor, ama bu arada sürpriz bir şekilde beşinci hastalık sayısında bir artış var. Bunu ben, hem kendi pratiğimde görüyorum, hem de değişik yerlerde çalışan arkadaşlarım söylüyorlar. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için okulların açık olduğu dönemde, yani kışın, erken ilkbaharda veya sonbaharda bulaşmanın kolay olduğu dönemlerde, genellikle daha fazla var ama sanki bu sefer biraz daha yüksek bir artış gösterdi. Bazen başka virüs enfeksiyonlarıyla da karışır kızamık, kızamıkcık gibi, hatta kızılla karışabilir, ya da bazen de alerjik olaylarla karışabilir. Bu nedenle de yanlışlıkla bir sürü alerjik ilaç kullanan beşinci hastalığı olan çocuklar sözkonusu" dedi.