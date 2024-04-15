Bu bölgelerde yaşıyorsanız dikkat! Grip sandığınız şey aslında...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Atam Taşdemir, bahar alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahar alerjisinin tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, "Bahar alerjisi, polenlerin havada yoğun olduğu bahar aylarında ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur, saman nezlesi olarak da adlandırılır. Bazı insanların bağışıklık sistemleri, polen gibi çevresel alerjenlere aşırı tepki verebilir. Hastalık burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun ve gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtiler ile ortaya çıkar" diye konuştu.

BAHAR ALERJİSİ SEBEPLERİ

Bahar alerjisinin nedenlerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, şunları söyledi:

"Bahar alerjisi, bahar mevsiminde bitkilerin çiçeklenmesiyle ağaç, çimen ve çiçeklerin polenlerinin havada daha yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Bazı insanların bağışıklık sistemleri, alerjenlere karşı aşırı tepki gösterir. Bağışıklık sistemi, polenleri vücut için bir tehdit olarak algılar ve onlara karşı savunma mekanizmalarını devreye sokar. Bu savunma mekanizmalarının devreye girmesi sonucunda vücutta oluşan reaksiyonlar ve salgılanan bazı kimyasal maddeler hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi alerjik semptomlara neden olur. Dolayısıyla, bahar alerjisinin temel nedeni, insan bağışıklık sisteminin polen gibi alerjenlere maruz kalması ve vücudun bu duruma aşırı tepki vermesidir."

"BURUN AKINTISI GÖRÜLEBİLİR"

Bahar alerjisinin belirtilerinin ve şiddetinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, "Hapşırık, burun akıntısı ve/veya tıkanıklığı, gözde kaşıntı-sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi astım semptomları şeklinde karşımıza çıkabilir" açıklamasında bulundu.