“Çocuğum hiçbir şey yemiyor!” diyen ailelere hayat kurtaran öneri! Pediatrist açıkladı

Pediatrik beslenme uzmanı Judy More, sabırlı kalmanın önemli olduğunu söylüyor. Judy, çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, telaşlı yemek yemenin üstesinden gelmenize yardımcı olacak tavsiyelerini burada paylaşıyor…

Kumda veya çimde çıplak ayakla yürümek gibi şeylere dokunmaya da duyarlı olabilirler. Ağızları çok hassas olan bebekler yeni yiyeceklerle baş etmekte zorlanabilirler ve bu onları ne yedikleri konusunda biraz daha temkinli yapabilir.

Judy, "Bazen sütten kesme döneminde bebekler çok zor olabilir ve bu fizyolojik bir soruna dönüşebilir" diyor. Bazen bebeklerde oromotor gecikme vardır, bu da ağızdaki kasların ve sinirlerin ortalamadan daha yavaş gelişmesi anlamına gelir. Farklı dokularla sorun yaşayabilirler. Bazı küçük bebeklerin aşırı hassas bir ağzı var gibi görünüyor.

NE YAPILABİLİR?

Çocuğunuzu erken yaşta mümkün olduğu kadar çok gıdayla tanıştırın. Onlara sınırlı sayıda yiyecek vermek, sadece huzursuzluğu artırabilir ve onları büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları besinlerden mahrum bırakabilir.

Bir şey yemezlerse hayal kırıklıklarınızı gizleyin. Bunun yerine yemek hakkında olumlu şeyler söyleyin, yemeği kendiniz yiyin ve iyi yerse veya yeni bir şey denerse onu övün.

Hem elleriyle hem de kaşıkla yemek yeme alternatifi sunun, böylece her iki tür besleme becerisini de geliştirirler. Bazen bebekler kaşıkla beslenmeyi reddederler. Onlara bol miktarda yumuşak yiyecekler verin ve kendi hızlarında ilerlemelerine izin verin.

Hangi yiyecekleri yediklerini öğrenin. Önemli bir gıda grubu eksikse, onlara takviye verme konusunda bir sağlık uzmanıyla konuşun. Bu önemlidir, aksi takdirde çocuğun büyümesi veya beyin gelişimi yavaşlayabilir.