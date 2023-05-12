“Çocuğum hiçbir şey yemiyor!” diyen ailelere hayat kurtaran öneri! Pediatrist açıkladı

Pediatrik beslenme uzmanı Judy More, sabırlı kalmanın önemli olduğunu söylüyor. Judy, çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, telaşlı yemek yemenin üstesinden gelmenize yardımcı olacak tavsiyelerini burada paylaşıyor…
BEBEKLER
Judy, "Bazen sütten kesme döneminde bebekler çok zor olabilir ve bu fizyolojik bir soruna dönüşebilir" diyor. Bazen bebeklerde oromotor gecikme vardır, bu da ağızdaki kasların ve sinirlerin ortalamadan daha yavaş gelişmesi anlamına gelir. Farklı dokularla sorun yaşayabilirler. Bazı küçük bebeklerin aşırı hassas bir ağzı var gibi görünüyor.
Kumda veya çimde çıplak ayakla yürümek gibi şeylere dokunmaya da duyarlı olabilirler. Ağızları çok hassas olan bebekler yeni yiyeceklerle baş etmekte zorlanabilirler ve bu onları ne yedikleri konusunda biraz daha temkinli yapabilir.
NE YAPILABİLİR?
Çocuğunuzu erken yaşta mümkün olduğu kadar çok gıdayla tanıştırın. Onlara sınırlı sayıda yiyecek vermek, sadece huzursuzluğu artırabilir ve onları büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları besinlerden mahrum bırakabilir.
Bir şey yemezlerse hayal kırıklıklarınızı gizleyin. Bunun yerine yemek hakkında olumlu şeyler söyleyin, yemeği kendiniz yiyin ve iyi yerse veya yeni bir şey denerse onu övün.
Hem elleriyle hem de kaşıkla yemek yeme alternatifi sunun, böylece her iki tür besleme becerisini de geliştirirler. Bazen bebekler kaşıkla beslenmeyi reddederler. Onlara bol miktarda yumuşak yiyecekler verin ve kendi hızlarında ilerlemelerine izin verin.
Hangi yiyecekleri yediklerini öğrenin. Önemli bir gıda grubu eksikse, onlara takviye verme konusunda bir sağlık uzmanıyla konuşun. Bu önemlidir, aksi takdirde çocuğun büyümesi veya beyin gelişimi yavaşlayabilir.
2-7 YAŞ
Judy, "Genellikle iki yaş civarında, çoğu çocuk oldukça stresli bir gelişim aşamasından geçer" diye açıklıyor. Bunun normal bir psikolojik dönem olduğunu söyleyen uzman; yiyeceklere çok dikkat ettiklerini, yiyeceklere dikkatlice baktıklarını ve bir şeyi tanımazlarsa ağzına almama ihtimalleri oldukları belirtiyor.
NE YAPILABİLİR?
Bunun sadece bir aşama olduğunu unutmayın. Onları zorla beslemeye çalışmayın. Bu durum, onların kendilerini üzgün ve hüsrana uğramış hissetmelerine neden olabilir ve yemek zamanlarını bu duygularla ilişkilendirmeye başlarlar.
Çocuğunuzla birlikte yiyin. Sizin bir şeyi yediğinizi ve keyif aldığınızı ne kadar çok görürlerse, bir yiyeceğin yenmesi güvenli olduğunu o kadar çabuk anlarlar. Yiyeceklerle oynamalarına izin verin. Yiyeceklere dokundukça ve yaklaştıkça kokusuna ve görüntüsüne alıştıkça daha da aşina hale geliyorlar.
Dokunmaları ve oynamaları uzun zaman alabilir ama ağzına götürmezler. Sorun değil. Daha büyük çocuklar ayrıca yiyecek hazırlamaya ve alışveriş paketlerini açmaya da yardımcı olabilir. Günde üç ana öğün ve iki veya üç sağlıklı atıştırmalıktan oluşan düzenli bir beslenme rutini geliştirin. Her gün kabaca aynı saatte yemek ve atıştırmalıklar sunmayı hedefleyin.
Çocuklar rutini severler ve ne zaman yemek yemeleri gerektiğini bilirlerse daha rahat olurlar.
Küçük porsiyonlar sunun . Çocuğunuzun bir şeyler yemesi umuduyla tabağı aşırı doldurmak cazip gelebilir, ancak bu, titiz yiyiciler için bunaltıcı olabilir ve onları herhangi bir yemeği denemekten alıkoyabilir.
7-12 YAŞ
Judy, "Bazı çocuklar için, yemek yemeye alışma süreci çok daha uzun sürüyor ve dokuz ya da 10 yaşındaki çocukların yalnızca çok sınırlı sayıda yiyecek yediğini gördüm," diye açıklıyor. Diğer çocukları taklit etme olasılıkları daha düşük. Bazen geçmişte bir şeyler yemekte sorun yaşıyorlar ve ağızlarına alamadıkları zaman paniğe kapılıyorlar. Yeni yiyecekleri sevmeyi öğrenmeleri daha uzun sürüyor.
NE YAPILABİLİR?
Çocuğunuza baskı yapmayın. Çocuk kendini baskı altında hissederse, yemek saatleri ve yemek zorunda kalma konusunda kaygılanır. Bazen ebeveynler çocuklarına rüşvet vermeye çalışır, yeni bir şeyler denemeleri için bağırışlar veya ısrarlar olur. Kaygılanırlar ve iştahları düşer.
Çocuğun bu aşamadan geçeceğinden ve daha geniş bir yelpazede yiyecekler yemeye geleceğinden emin olabilirsiniz, ancak bu kendi koşullarında ve kendi hızlarında olacaktır. Onları hızlandıramazsın ama kötü yönetirsen yavaşlatabilirsin.
Mutfakta bir yıldız veya çıkartma tablosu daha büyük çocuklar için motive edici olabilir. Çocuğunuza yeni yiyecekleri denediği için bir çıkartma verin ve birkaç tane topladığında onu bir ödülle ödüllendirin. Çocuğunuzun yeni yiyecekleri denemesi veya etrafındaki başkaları da böyle yapıyorsa iyi yemek yemesi daha olasıdır.
Yemek yapsınlar. Çoğu çocuk yemek yapmaya bayılır ve taze portakal suyu sıkmaya, kaselerde bir şeyler karıştırmaya veya yumurta kırmaya yardımcı olabilir. Yiyecek hazırlama sürecine dahil olmak, çocuğun farklı yiyeceklere aşina olmasını ve zamanla onları deneme olasılığını artırabilir.
Belirlenmiş yemek ve atıştırma zamanlarıyla bir rutine bağlı kalın. Yine, alışverişin paketini açmaya veya süpermarkette yiyecek seçmeye yardımcı olabilirler.