Çocuklar için en iyi okula adaptasyon formülü!

Coşkun, kritik dönemlerden birisinin de okulla tanışma dönemi olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uyum haftasına atıfta bulundu.

Uyum haftasının çocukların akademik ve sosyal gelişimini desteklemede ilk adım olduğunun altını çizen Coşkun, "Ailelerin de uyum haftası takvimine dikkat etmesi ve önemli bir sağlık sorunu yok ise mutlaka öğrencilerin uyum haftasına katılmalarını sağlamaları gerekiyor. Okul kavramıyla ilk kez tanışacak olan çocuklar için uyum haftası çok daha önemli oluyor. Okul öncesi eğitim alanlar için de okuma yazma öğrenme, ödev gibi farklı sorumluluklarla tanışacakları bir sınıfa uyum sağlamaları için kritik bir hafta olarak görülmeli." diye konuştu.

Okul çağı çocuklarının okul kaygısından ziyade bakım verenden ayrılma kaygısı yaşıyor olabileceğine dikkati çeken Coşkun, bu nedenle öncelikli olarak çocuğun neden kaygılandığını, kaygıyı oluşturan durumu anlamak gerektiğinin altını çizdi.