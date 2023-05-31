Çocuklarınızın oynadığı oyunlara dikkat! Zorbalığın ilk sinyalleri burada...



'AİLELERİN BİLİNÇLENMELERİ GEREKİR'

Şiddet içerikli oyunlarda subliminal mesajlar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, şöyle devam etti:

"Ürün yerleştirme şeklinde erken yaş çocuklarda zihinsel yazılımın ve duygusal gelişimin olduğu bir dönemde kontrolsüz bir şekilde elde edilen bu temas ve deneyimler ister istemez sokaktaki çocuklar üzerinde pratik hale getirilme veya akranları üzerinde deneyimleme eğilimine yöneltiyor. Dolayısıyla bu oyunlar daha çok adrenalin, daha çok haz ve hız odaklı oldukları için çocuklarda yeni bir dürtüsel davranış bozukluğu meydana getiriyor. Bu dürtüsel bozukluk, hem çocuklarda aşırı hareketli olma durumu, hem de mevcut hayattan ve içinde bulunduğu durumdan çabuk sıkılma, vazgeçme ve buna bağlı bir tükenmişlik ve memnuniyetsizlik hali, beraberinde de bu çocuklar yine toplumsal uyum bozukluğu yaşayarak öğrendikleri dijital mecra içerisindeki içerikleri bir davranışsal rol model transferi olarak gerçek hayata uyarlamaktadırlar.