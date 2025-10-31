En yeni ve en iyi çizgi dizilerin ekranı MinikaÇOCUK! En sevilen kahramanlar izleyiciyle buluşuyor...



Meraklı ve cesur kuş Oona, küçük kardeşi Baba ve arkadaşları, Puffin Rock adasında yaşıyor. Deniz seslerinin, yemyeşil tepelerin ve rengarenk canlıların arasında geçen her gün yeni bir macera sunuyor. Bazen bir deniz kabuğunu keşfetmek, bazen bir yarışı kazanmak ya da küçük bir dostun yardımına koşmak, adada büyük bir maceraya dönüşüyor. Oona ve Baba'nın keşif dolu yolculukları, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.