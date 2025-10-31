En yeni ve en iyi çizgi dizilerin ekranı MinikaÇOCUK! En sevilen kahramanlar izleyiciyle buluşuyor...

MÖLANG MinikaÇOCUK'un en sevilen en sevimli kahramanlarından biri o! Uluslararası Emmy Kids Ödülleri'ne aday gösterilen uluslararası başarı ödüllü Mölang kasım ayında da yeni bölümleriyle ekranda olacak.
Neşeli tavşan Mölang ile çekingen civciv Piu Piu, ayrılmaz iki arkadaş olarak günlük yaşamda birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyor. Mölang her anı eğlenceli ve özel hale getirirken, Piu Piu işleri düzenli ve kontrollü tutmaya özen gösteriyor. Bu sevimli ikili, günlük yaşamlarında karşılaştıkları küçük sürprizlerden beklenmedik maceralara kadar her durumu eğlenceyle karşılıyor. Mölang, izleyicilere dostluğun ve ekip çalışmasının sıcak ve keyifli yönlerini gösteriyor.
PUFFİN ROCK
Dünya genelinde büyük ilgi gören ve birçok ödül kazanan Puffin Rock, MinikaÇOCUK ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
Meraklı ve cesur kuş Oona, küçük kardeşi Baba ve arkadaşları, Puffin Rock adasında yaşıyor. Deniz seslerinin, yemyeşil tepelerin ve rengarenk canlıların arasında geçen her gün yeni bir macera sunuyor. Bazen bir deniz kabuğunu keşfetmek, bazen bir yarışı kazanmak ya da küçük bir dostun yardımına koşmak, adada büyük bir maceraya dönüşüyor. Oona ve Baba'nın keşif dolu yolculukları, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.