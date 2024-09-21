"Hiçbir şey yemiyor" diyorsanız dikkat! Meğer ardında bu genler varmış...

İngiltere'deki birçok üniversitenin ortak çalışması ile ortaya konan araştırmada, 16 aylık bebeklerden 13 yaşındaki çocuklara kadar 2 bin 400 tek ve çift yumurta ikizlerinin yeme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmacılar, incelemeler sonucunda yemek seçiciliğinde genetik faktörlerin etkisinin 16 aylık bebeklerde yüzde 69, 3 ila 13 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 74 olduğunu belirledi.

İkizlerin yemek seçiciliğinin eşleşen gen oranlarıyla orantılı olduğunu aktaran araştırmacılar, yemedikleri yiyeceklerin de çoğunlukla aynı olduğunu tespit etti.

Yemek seçiciliğinde çevresel ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğunu ifade eden araştırmacılar, ailecek yemek yenilmesinin ve etraftaki kişilerin tükettiği yiyeceklerin çocuklarca gözlemlenmesinin önemine dikkati çekti.