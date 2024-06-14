Karnelere verilen tepkiye dikkat! "Başarısız karne kötü meslek seçimi demek değildir"

Karnenin öğrenim hayatında bir araç olduğuna, asla amaç olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Ekinci, öğrenim hayatında temel hedefin çocuğun düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanması olduğunu, düzenli ve planlı çalışan çocukların uzun öğrenim hayatı sürecinde mutlaka başarıya ulaşacağını söyledi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Ekinci, ailelerin çocuklarına doğru yaklaşabilmeleri için öncelikle karnenin öğrenim hayatındaki yerini doğru anlamaları gerektiğini belirtti.

Ekinci, "İyi bir karne başarılı bir mesleki eğitimin garantisi olmadığı gibi, kötü bir karne de çocuğun tamamen başarısız olduğunu göstermez." ifadesini kullanarak, çocukların eğitim yılı içindeki temel öğrenim hedeflerini kavrayıp kavramadığının öğretmenlerince ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı çocukların sınav teknikleriyle ilgili eksiklikler ve okul ortamına uyumsuzluk gibi sebeplerle başarısız karne getirdiğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Ekinci, ilköğretim dönemindeki çocukların öğretmenleriyle sıcak ve yakın ilişki geliştirip geliştirmediğinin belirlenmesinin önemini vurguladı.