Kısa videoların tehlikesi: Çocuğunuzun dikkati çalınıyor!

Çocukların ekran süreleri ve içeriklerinin ebeveynlerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta olduğuna dikkat çeken Psikolog Meryem İlhan, kısa süreli içeriklerin dopamini hızlı uyararak çocukların dikkat süresini kısalttığını anlattı. Okuldan dönüş sonrası ebeveynlere düşen görevleri sıralayan Psikolog İlhan, "Öğrencilerimiz aslında okuldan çıktığı zaman öğretmenlerin kontrolünden ailelerinin kontrolüne geçmiş oluyor. Bu noktada aslında onlar için zor bir süreç başlıyor. Çünkü zaten çocuk gerçekten bir şeyleri ortaya koydu okulda, dinledi, çaba sarf etti; okul sonrası ise eve geliyor bu sefer anne babasının kontrollerinde ödevlerini yapma konusunda bir baskıya maruz kalıyor. Bu noktada aslında çocuklara ihtiyaçları olan alanı tanımamız, birazcık nefeslenmelerine izin vermemiz gerekiyor. Çocuğun zil işleyişine göre bir düzen oluşturup bir ders programı ile bu programa uymasını sağlamak lazım. Çünkü vücut sirkadiyen ritimi dediğimiz bir ritim var, biyolojik bir ritim. Uyku düzenimizi, sindirim düzenimizi belirliyor aslında bu sirkadiyen ritimi. Tabii ki dikkat odağımızla da ilişkili. Bu noktada çocukların akşama kadar dikkatini dersleri dinlerken yoğunlaştırdığını bir ebeveyn olarak bilmemiz, görmemiz, dinlenmelerine müsaade etmemiz gerekiyor. Sonrasında da aslında onların düzenine uygun şekilde akşamları sadece pekiştirme alıştırmalar yapmak daha sağlıklı görünüyor" dedi.





"MOLALARLA BİRLİKTE DESTEKLEMEK ÇOK DAHA SAĞLIKLI OLACAKTIR"

Çocukların dikkat süresine dikkat çeken İlhan, "İlkokul çocuklarında 15-20 dakikalık bir dikkat süresi yoğunlaştırabildiklerini gözlemliyoruz. Ortaokul çocuklarında bu yarım saate kadar çıkabiliyor. Liseli çocuklarda 35-40 dakikaya kadar dikkat sürelerini, odaklamalarını bekliyoruz. Bu noktada çocuğumuzun yaş aralığına bakarak ona uygun programı sağlayabiliriz. Tabii ki molalarla birlikte desteklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Çocuklara bakıldığı zaman aslında baskıcı gibi ebeveynler istemiyorlar. Onları anlayan, onlara sevgisini hissettirebilen ebeveynler istiyorlar. Ebeveynler olarak evet çocuklarımızın çok iyi gelişmesini istiyoruz, bu çok kıymetli ama çocuklarımıza anlayış ve sevgi verebildiğimiz takdirde zaten onlar potansiyellerinden en iyisini ortaya koyabiliyor" şeklinde konuştu.





"MASUM DUYGULARLA VERDİĞİMİZ O İÇERİKLER DOPAMİNİ ÇOK HIZLI UYARIYOR"

Çocuklarının ekran içeriklerini kontrol edilmesi gerektiğine değinen Psikolog Meryem İlhan, "Çocukların aslında bir şeyleri izlemesini doğal karşılıyoruz, teknoloji çağındayız. Tabii ki ebeveynler telefon oynarken çocukların ekran süresinin sıfır olmasını beklemiyoruz. Ancak çocuğumuza izlettiğimiz videoların içeriği bu kapsamda çok önemli. Çünkü bu onların dikkat süresini odanın tahammül süresini aslında çok etkiliyor. 'Kısa süreli içerikler hiç önemli değil, kısa içerikler izlesin' diye aslında ellerine çok masum duygularla verdiğimiz o içerikler dopamini çok hızlı uyarıyor ve daha sonrasında bu çocuklar ders çalışırken ya da herhangi bir önemli şeye odaklanırken bu dopamin sistemi 'beni hızlıca uyarmalısın' olarak kendisini hatırlatıyor ve bu da tabii ki çocukların dikkat süresini kısaltıyor. O yüzden çocuklara aslında telefon oynatmayın değil bizim önerimiz, içerikleri kontrol edin noktasında onlar için faydalı olacak içerikleri onlara sunmak noktasında büyük görevler düşüyor" diye konuştu.