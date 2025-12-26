Korkutan gerçek: Ekran çocukların zekasını hızla geriletiyor! Eğer böyle kullanıyorsa...

Antalya'da düzenlenen bir sağlık kongresinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keskin, dijital teknolojilerin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak kontrolsüz ve uzun süreli ekran kullanımının beyin sağlığı açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.
Dünya genelinde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte beyin sağlığının her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getiren Keskin, "Beyni ileri yaşlara sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek, hem yaşam kalitesini hem de bireyin toplumsal hayata aktif katılımını doğrudan etkiliyor." dedi.
Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşlanma ve toplum sağlığını önceleyen projeler yürüttüğünü hatırlatan Keskin, buna karşın toplumda beyin sağlığına yeterli önemin verilmediğini vurguladı.
- Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, ekran bağımlılığının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların benzer sonuçlarına dikkat çekti.
- Ekran kullanan çocuk ve gençlerde dikkat eksikliğinin daha sık görüldüğü, zihinsel kapasitelerinin düştüğü ve okul başarılarının azaldığı belirtilerek, ekranların mümkün olduğunca hayattan uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.
- Sosyal medya kullanımının yüz yüze iletişimi azalttığı, bunun da zihinsel süreçleri ve sosyal becerileri olumsuz etkilediği ifade edildi.
- Sigara, alkol ve madde bağımlılıklarının yanı sıra, diyabet ve hipertansiyonun beyin sağlığını etkileyen ve nörolojik hastalıklarla yakından ilişkili önemli faktörler olduğu belirtildi.
- Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren düzenli tansiyon ölçümünün önemi vurgulandı; yüksek tansiyonun Demans, Alzheimer ve beyin kanaması riskini artırdığı, diyabetin ise beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığı açıklandı.
- Kafa travmalarının beyin sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ve kazalar sonrası yapılan bilinçsiz müdahalelerin kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
- Kafa travması yaşayan kişileri bilinçsizce oynatmanın omurilik hasarı, kalıcı felç veya ölüme yol açabileceği hatırlatılarak, profesyonel ekiplerin beklenmesi gerektiği belirtildi.
- Beyin sağlığının korunmasında yaşam tarzının belirleyici olduğu; düzenli fiziksel aktivite, zihinsel uğraşlar ve aktif sosyal yaşamın beyin direncini artırdığı eklendi.