Korkutan gerçek: Ekran çocukların zekasını hızla geriletiyor! Eğer böyle kullanıyorsa...

Antalya'da düzenlenen bir sağlık kongresinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keskin, dijital teknolojilerin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak kontrolsüz ve uzun süreli ekran kullanımının beyin sağlığı açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.

Dünya genelinde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte beyin sağlığının her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getiren Keskin, "Beyni ileri yaşlara sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek, hem yaşam kalitesini hem de bireyin toplumsal hayata aktif katılımını doğrudan etkiliyor." dedi.

Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşlanma ve toplum sağlığını önceleyen projeler yürüttüğünü hatırlatan Keskin, buna karşın toplumda beyin sağlığına yeterli önemin verilmediğini vurguladı.