Küçük çocuklarda ayakkabı seçimi neden önemlidir?

Çocuklarımızın desteksiz yürüme çağına geçmeleri ile birlikte ayakkabı giymelerini öneriyoruz. Ayakkabıların özellikle çocukların evden dışarı çıktıkları zaman için kullanılması yeterli olacaktır. Bu dönemden itibaren çocuklarımızın kendilerine uygun ve anatomik özellikler göz önünde bulundurularak üretilmiş ayakkabıları kullanmaları gelişim çağlarında şikayetsiz ve rahat bir şekilde her türlü aktiviteye katılmalarına destek olacaktır.

Peki uygun ayakkabı nasıl olmalıdır?

Yürüme çağının başında, çocuğumuzda sık karşılaşılan esnek düz tabanlık görünümü yoksa, tabanı ince, ön yarımı esnek, hafif ve topuk evresinde hafifçe fazladan bir desteği olan ayakkabıların tercih edilmesi yeterli olacaktır. Esnek düztaban görünümü var ise ayakkabının tabanında iç tarafta ayak iç çukurunu destekleyen bir tümseğin olması ve topuk yanlarının da ihtiyaca göre biraz daha destekli olduğu ayakkabıları seçmek daha iyi olur. Bu gereklilikleri genellikle bu durumdaki çocuklarımızın muayenesi sonrasında ailelerine ileterek doğru yönlendirmeleri yapabilmekteyiz.

Seçilen ayakkabıların çocuğun ayağına en uygun numarada olması, ileride de giymesi ve benzeri düşüncelerle büyük alınmaması çok önemlidir. Ayrıca doğal ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığı çeşitli sertifikalar ile kanıtlanmış boyaların ve diğer kimyasalların kullanıldığı ayakkabıların imkanlar dahilinde seçilmesine de dikkat çekmek isterim.