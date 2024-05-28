LGS'de başarının formülü! Psikiyatri uzmanı açıkladı: "Sınavdan önce..."

Psikiyatri Uzmanı Doktor Ayşe Tanyıldız, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kala sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sınav kaygısına değinen Tanyıldız, “Sınav kaygısı belli bir düzeye kadar öğrenciyi öğrenmeye motive eder. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıkan kaygı sınav anında performansınızı göstermenizi engelleyebilir, dikkat hatası yaptırabilir ve hedeflediğiniz başarının altında kalmanıza neden olabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:05 PAYLAŞ ABONE OL

Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS) sayılı günler kala öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sorun olan sınav kaygısını yönetebilmesi için önemli tavsiyelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ayşe Tanyıldız, "Sınav kaygısı; kişinin sınav sonucunda yeterince başarılı olamayacağı, istenilen başarının altında kalacağını düşünmesi nedeniyle, öğrendiği bilgiyi sınav sırasında etkin bir biçimde kullanamamasına neden olan ve başarısının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı belli bir düzeye kadar insanın gayret göstermesini, çabalamasını sağlar, öğrenciyi öğrenmeye motive eder. Ancak belli bir düzeyin üzerine çıkan kaygı sınav anında performansınızı göstermenizi engelleyebilir, dikkat hatası yaptırabilir ve hedeflediğiniz başarının altında kalmanıza neden olabilir" dedi.



Kaygı düzeyinin yüksek olmasının sınav anında olumsuz düşünceler getireceğini belirten Tanyıldız, "Kişinin aklında sürekli her şeyin daha kötü olacağı, yetersiz olacağı, başarısız olacağı düşüncesiyle ilgili olumsuz senaryolar oluşturması ve bu senaryolar nedeniyle kendi kaygısını daha da çok arttırması sınava odaklanmasına engel olur. Hiç stres yapmamalıyım ya da kaygılanırsam başarısız olurum düşüncesi de hem gerçekçi değildir hem de kaygıyla girdiğiniz bu sınavda istediğiniz sonucu alamamanıza neden olabilir. Önemli olan bu duygunun hissedilmesinin çok muhtemel olduğu ve bir zaman sonra geçeceğini kabul etmektir. Bu süreçte ihtiyacınızı anlamaya çalışmak, kaygınızı başkalarıyla konuşmak ya da dikkatinizin bozulduğunu düşündüğünüz anda molalar vermek ve sonrasında çalışmaya devam etmek işinizi kolaylaştırabilir" şeklinde konuştu.