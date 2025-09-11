“Mechamato” filmi ilk kez MinikaGO’da ekranlarda!

Ödüllü animasyon film, 13 Eylül Cumartesi 18.00 ve 14 Eylül Pazar günleri saat 12.00'de yayınlanacak.

"Mechamato" filminde, Amato'nun tesadüfen karşılaştığı birbirinden güçlü özel yetenekleri olan MechaBot'un efendisi olmasıyla başlayan macera anlatılıyor. MechaBot'un sıra dışı gücü, gündelik nesneleri yüksek teknoloji ürünü cihazlara dönüştürebilmesine dayanıyor. Fakat bu güçlü robot, tehlikeli düşman Grakakus tarafından ele geçirilmek istenince zorlu bir mücadele başlıyor. Amato, arkadaşları Pian ve Mara ile birlikte hem Grakakus'un robot ordusuna karşı mücadele ediyor hem de MechaBot'un gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Dostluk, cesaret ve zekanın öne çıktığı bu macerada, Maskmana ekibinin de desteğiyle şehir büyük bir tehlikeden kurtarılmaya çalışılıyor.

MinikaGO, Eylül ayında her hafta sonu sevilen filmleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ederken bu hafta sonu "Mechamato" filmiyle ekran başında keyifli ve heyecan dolu anlar yaşatacak.