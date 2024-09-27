Meyve - sebzeyi böyle yedirin! Vitamin deposuna dönüşüyor

Okul döneminde beslenme; büyüme çağında olan çocukların fizyolojik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini destekliyor. “Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, ileride oluşabilecek beslenme problemlerinin önüne geçiyor ve okul başarısına katkı sağlıyor” diyen Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, “Okula giden çocukların öğrenmelerinin desteklenmesi için güne simit, poğaça, börek ile değil; yumurta, peynir, zeytin veya protein ağırlıklı çorbalarla başlamaları sağlanmalı” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:57 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların açılmasıyla çocukların beslenme düzeni de yeniden şekilleniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için çocukların beslenme çantasına konulan yiyeceklerin evde hazırlanması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Sağlıklı bir beslenme çantasında besin gruplarından en az birer çeşit bulunması gerekir. Örneğin; süt ürünleri, meyve ve sebze ile et grubu besinlere yer verilmeli. Beslenme çantasında yiyecek çeşidi arttırıldıkça, çocuklar öğünlerini eksiksiz tüketmeye teşvik edilmiş olur" açıklaması yaptı.





SEBZE VE MEYVELER, DOĞRANMADAN KABUKLARIYLA KONULMALI

Sağlıklı beslenme çantasının olmazsa olmazının süt ve süt ürünleri olduğunu ifade eden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Süt, yoğurt, peynir gibi sütten yapılan besinlerin yer aldığı bu grup özellikle kaliteli protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B2 vitamini ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinin önemli kaynağıdır. Süt ürünleri grubunda yer alan besinler; çocuklarda kemik ve diş sağlığının devamlılığı açısından çok önemlidir" dedi.