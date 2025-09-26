Minika ekranlarında hafta sonu çok renkli! Keyfinize keyif katan o yapımlar ile gözler Minika’da...

JONNY JETBOY MİNİKAÇOCUK'TA!
MinikaÇOCUK ekranlarında ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Jonny Jetboy, izleyicileri küçük bir kahramanın büyük yolculuğuna davet ediyor. Jonny, gizli süper kahraman ailesi JETFLEET'in tüm ailesinden ve hatta evin kaplumbağası Sheldon'dan dersler alıyor ve gerçek bir kahraman olmanın ne demek olduğunu öğreniyor
Çizgi dizi; cesaret, ekip çalışması, sabır ve stratejiye kadar pek çok kavramı eğlenceli bir şekilde işliyor. Her bölümde Jonny, şehirdeki kötü karakterlerle yüzleşiyor; bazen hipnotize edici güçlere sahip düşmanlar ya da tüm planları bozmaya hazır güçlü rakiplerle karşılaşarak yeteneklerini test ediyor. Jonny sadece süper güçleriyle değil, teknik bilgisi ve doğru stratejileriyle kahraman olmanın yollarını keşfediyor.
FİLM KEYFİ MİNİKAGO'DA!
MinikaGO'da hafta sonu film kuşağı heyecanı sürüyor. Sevilen yapım Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda cumartesi 18.00'de ve pazar 12.00'de ekranlarda olacak. Film, yaşadığı sakatlık sonrası spordan uzaklaşan Ali'nin Karadeniz'e uzanan yolculuğunu eğlenceli bir dille anlatıyor. Karadeniz macerasında yeniden hayallerini ve hedefini hatırlayan Ali, bu süreçte hem fiziksel hem de duygusal bir dönüşüm yaşıyor. Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda izleyicilere azmin, dostluğun ve kendine inanmanın önemini hatırlatıyor.