Minika ekranlarında hafta sonu çok renkli! Keyfinize keyif katan o yapımlar ile gözler Minika'da...

MinikaÇOCUK ve MinikaGO, bu hafta sonu da izleyicilerini eğlenceli ve ilham veren yapımlarla buluşturmaya hazırlanıyor. İzleyiciyi adeta ekrana kilitleyen seyir keyfi ile hafta sonu keyfinize Minika ile keyif katın.

JONNY JETBOY MİNİKAÇOCUK'TA! MinikaÇOCUK ekranlarında ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Jonny Jetboy, izleyicileri küçük bir kahramanın büyük yolculuğuna davet ediyor. Jonny, gizli süper kahraman ailesi JETFLEET'in tüm ailesinden ve hatta evin kaplumbağası Sheldon'dan dersler alıyor ve gerçek bir kahraman olmanın ne demek olduğunu öğreniyor

Çizgi dizi; cesaret, ekip çalışması, sabır ve stratejiye kadar pek çok kavramı eğlenceli bir şekilde işliyor. Her bölümde Jonny, şehirdeki kötü karakterlerle yüzleşiyor; bazen hipnotize edici güçlere sahip düşmanlar ya da tüm planları bozmaya hazır güçlü rakiplerle karşılaşarak yeteneklerini test ediyor. Jonny sadece süper güçleriyle değil, teknik bilgisi ve doğru stratejileriyle kahraman olmanın yollarını keşfediyor.