Minika ve D&R’dan Okula Dönüş Festivali

Festival kapsamında çim adam atölyesi, doğa dönüşüm atölyesi, ahşap ev tasarımı ve boyama atölyesi gibi eğlenceli etkinliklerimiz yer alacak. Bunun yanı sıra gün boyunca farklı atölyeler de katılımcılarla buluşacak. Saat 12.00-18.00 arasında sürecek atölyelerde çocuklar hem eğlenme hem de üretme fırsatı bulacak.



Minika'nın sevilen karakterleri Akıncı ve Maceracı Yüzgeçler kostüm karakterleri de etkinlik alanında yer alarak ziyaretçilerle fotoğraf çektirecek. Renkli festival atmosferine bando takımı ve bubble show eşlik edecek. Ayrıca hediye çarkı ile gün boyunca sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Minika ve D&R, tüm aileleri bu özel hafta sonu etkinliğine davet ediyor.