Minika, Yeni Yıl Masalı’nda İzleyicileriyle Buluştu!

Minika’nın medya sponsoru olarak yer aldığı Yeni Yıl Masalı, 13–14 Aralık’ta Zorlu PSM’de binlerce çocuk ve ebeveyn için eşsiz bir buluşma noktası oldu.

Türkiye'nin tek yeni yıl temalı çocuk festivali olan bu etkinlik; iki gün boyunca çocuk sesleri, heyecanlı adımlar, meraklı bakışlar ve paylaşılan unutulmaz anlarla doldu. Orkestradan tiyatroya, sanat atölyelerinden kukla gösterilerine uzanan hazırlıklar, onlarca markanın yan yana geldiği sıcak bir atmosfer oluşturdu.



Minika standında yer alan atölyeler gün boyu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Masaların etrafında bir araya gelen çocuklar boyadı, kesti, birleştirdi; her atölye yeni bir yeni yıl çalışmasıyla renklendi.