Haberler Roza Haberleri Çocuk Haberleri Minika, Yeni Yıl Masalı’nda İzleyicileriyle Buluştu!

Minika, Yeni Yıl Masalı’nda İzleyicileriyle Buluştu!

Minika’nın medya sponsoru olarak yer aldığı Yeni Yıl Masalı, 13–14 Aralık’ta Zorlu PSM’de binlerce çocuk ve ebeveyn için eşsiz bir buluşma noktası oldu.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:47
ABONE OL
Minika, Yeni Yıl Masalı’nda İzleyicileriyle Buluştu!

Türkiye'nin tek yeni yıl temalı çocuk festivali olan bu etkinlik; iki gün boyunca çocuk sesleri, heyecanlı adımlar, meraklı bakışlar ve paylaşılan unutulmaz anlarla doldu. Orkestradan tiyatroya, sanat atölyelerinden kukla gösterilerine uzanan hazırlıklar, onlarca markanın yan yana geldiği sıcak bir atmosfer oluşturdu.


Minika standında yer alan atölyeler gün boyu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Masaların etrafında bir araya gelen çocuklar boyadı, kesti, birleştirdi; her atölye yeni bir yeni yıl çalışmasıyla renklendi.


Maceracı Yüzgeçler'den Biba, Tuti, Taka Hamsi ile Neşeli Dünyam'dan Mini, Mani ve Neşe kostüm karakterleri masalsı etkinliğin atmosferine Minika'dan esintiler kattı. Etkinlik süresince sahnelenen Maceracı Yüzgeçler lisanslı gösterisinde çocuklar çizgi dizinin sevilen şarkılarıyla doyasıya dans etti ve bolca eğlendi.


Yeni Yıl Masalı'nda Minika, eğlenceli etkinlikleriyle 2025'in son günlerini gülümsemelerle süsledi.