Otizm belirtileri ortaya çıkıyor! Ekran başında geçirdikleri süreye dikkat

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. İbrahim Zeyrek, yaz aylarında çocukların boş vakitlerini nasıl değerlendirecekleri konusunda ailelere uyarılarda bulunarak, "Çocuğa saatlerce ekran gösterildiği zaman, otizm benzeri tablo sıklıkla karşımıza geliyor" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 26.07.2024 17:11 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların kapalı olduğu yaz tatili döneminde çocukların boş vakitlerinin arttığını ve bu sürenin iyi yönetilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Zeyrek, "Yaz aylarında okullar olmadığı için çocukların boş vakit diyebileceğimiz zaman genişlemesi var. Bu zamanı iyi yönetmek gerekir. Bu zamanı iyi yönetmezsen çocuklar tabi ki ister istemez çevresindeki teknolojik aletlere rahatça yönelebilirler. Bunun için ailelerin bu konuda makul kuralların olduğu bir liste hazırlaması gerekir. Bu dönemde çocuklar ders çalışmaya daha az vakit ayırabilirler. Geriye kalan zaman dilimini ise iyi doldurmak gerek. Bu zaman diliminde de çocukları sosyal aktivitelere yönlendirebiliriz" dedi.



Ekran süresi konusunda yaşa göre belirlenmiş limitler olduğunu belirten Dr. Zeyrek, "Bazı yaş aralıktaki çocuklar için belirlenmiş ekran süreleri var. İlk 3 yaşına kadar zaten herhangi bir ekran maruziyeti önermiyoruz. 3-6 yaş arasındaki çocuklar günde yarım saat ekran karşısında durabilirler. 6-12 yaş arası 1 saat olmak üzere değişiyor. Yaz döneminde biraz daha vakit geniş olduğu için biraz esnek davranılabilir. Ama hassas denge korunmalıdır" şeklinde konuştu.