‘Tuvalet eğitiminde olumsuz ifadeler çocukta öz güven eksikliğine neden oluyor’

'TUVALET EĞİTİMİNE EBEVEYNİN DE HAZIR OLMASI ÖNEMLİ'

Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olması durumunda bir haftada da öğrenebileceğini ancak bu sürenin bir ay da sürebileceğini söyleyen Dr. Gümüşçü, "Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olması kadar ebeveynin de hazır olması önemlidir. Bu süreçte ebeveyn sabırlı olmalı, çocuğuna gösterdiği ilgi ve sevgi çocuğun altına kaçırmasıyla değişmemeli, olumsuz olmamalıdır. Çocuk ve aile, tuvalet eğitimine hazır ise bu süreç kolay, hızlı ve eğlenceli geçecektir. Ailelerin bu süreci, profesyonel destek alarak daha sorunsuz geçirmeleri mümkündür ve aileler destek almaktan çekinmemelidir. Aileler, bu sürecin geçici olduğunu hatırlamalı hem çocukları hem de kendileri için tuvalet eğitimini öğretici ve eğlenceli bir hale getirebilmeliler" diye konuştu.