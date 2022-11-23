Uzmanı anlattı! Güçlü psikolojiye sahip bir çocuk yetiştirmek için...

Çocukların iletişim kurdukları ilk nokta; doğumları itibariyle anne üzerinden sağlanır. Bu sayede geliştirdikleri güven duygusu, kişilere karşı geliştirdikleri tutum veya sosyal davranışlarını büyük oranda etkilenir. Bu nedenle çocuklarınızla kurduğunuz iletişim büyük önem taşıyor. Her bir kişinin bir çocukla kurduğu bağ esnasından dikkat etmesi gerekenleri Psikolog Sinem Sayışman listeledi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
📌Çocuk ilk iletişimi annesi ile sağlar ve annesinden aldığı sağlıklı iletişim ile gelişir ve büyür.
📌Çocuklar herşeyi deneyimleyerek ve fark ederek büyürler. Bu süreçte her şeyi sorabilir ve çok fazla anlatmak isteyebilirler onu dikkatli bir şekilde dinlemeniz ve başka bir şey ile ilgilenmemeniz gerekli.
📌 Çocuklar ile konuşmalarımızdaki en önemli şeylerden biri onlarla yüz yüze konuşmak.
📌Konuşurken veya oynarken, aynı boy seviyesinde olunmalı.
📌Kesinlikle göz iletişimi kurulmalı, böylelikle ona aynı zamanda önemli olduğunu hissettirebilirsiniz.
📌Söz hakkı verelim, sözünü kesmeyin ve sessiz kalmamız gereken yerlerde onu dinlemek de oldukça önemli.
📌Yapmış olduğu şeylere iyi yaptın, dünden daha iyi yaptın gibi sık sık taldir sözcükleri kullanılmalıdır.
📌Sen mükemmelsin gibi sözcüklerden kaçınmalıyız.
📌Daha gerçekçi ifadeler kullanmamız sağlıklı bir psikoloji için çok önemlidir.
📌Çocuğa resim ve oyun aracılığı ile yaklaşılabilir.
📌Güzel yanları öne çıkartmak ile işe başlayalım.
📌Sorun olarak yaşadığı şeyle alay edilmemeli, bu anlara dair gülerek tepki verilmemeli.
📌Ona verdiğiniz değeri ve onunla duyduğunuz gururu ona söylemekten çekinmeyin.
📌Aynı zamanda çocuğunuzu önemsediğinizi hissettirin.
📌Ona karşı her konuda her zaman dürüst olun.
En önemlisi, çocuk var olduğunu, bir birey olarak onu önemseyip sevgi ile yaklaştığınızı hissettiği zaman sağlıklı bir iletişim kurulmuş olacaktır.