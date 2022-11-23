Uzmanı anlattı! Güçlü psikolojiye sahip bir çocuk yetiştirmek için...

Çocukların iletişim kurdukları ilk nokta; doğumları itibariyle anne üzerinden sağlanır. Bu sayede geliştirdikleri güven duygusu, kişilere karşı geliştirdikleri tutum veya sosyal davranışlarını büyük oranda etkilenir. Bu nedenle çocuklarınızla kurduğunuz iletişim büyük önem taşıyor. Her bir kişinin bir çocukla kurduğu bağ esnasından dikkat etmesi gerekenleri Psikolog Sinem Sayışman listeledi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

📌Çocuk ilk iletişimi annesi ile sağlar ve annesinden aldığı sağlıklı iletişim ile gelişir ve büyür.

📌Çocuklar herşeyi deneyimleyerek ve fark ederek büyürler. Bu süreçte her şeyi sorabilir ve çok fazla anlatmak isteyebilirler onu dikkatli bir şekilde dinlemeniz ve başka bir şey ile ilgilenmemeniz gerekli.

📌 Çocuklar ile konuşmalarımızdaki en önemli şeylerden biri onlarla yüz yüze konuşmak.