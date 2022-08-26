Bu diyeti yapan binbir şifa buluyor! DASH diyeti nedir?

Açılımı 'Dietary Approaches to Stop Hypertension' yani 'hipertansiyonun önlenmesi için beslenme yaklaşımı' olan DASH diyeti, kan basıncını düşürmek amacıyla geliştirilmiş; fakat daha sonra birçok hastalık riskini de azalttığı gözlenmiştir. DASH diyetinde meyveler, sebzeler, yağlı tohumlar, tam tahıllar, kümes hayvanları, balık ve yağı azaltılmış süt ürünlerinin tüketimi tercih edilirken; kırmızı et, şeker ve şekerli besinler ile paketli besinlerin tüketimi önerilmemektedir.

Diyette toplam yağ azaltılmıştır ve diyetin doymuş yağ ile kolesterol oranı düşüktür. Böylece potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller, lif ve protein açısından zengin bir beslenme modeli oluşmaktadır. Alkol tüketimini azaltmak ya da tamamen bitirmek, tuzu sınırlandırmak, egzersiz yapmak ve kişinin ideal kilosunda olması da hipertansiyonu engellemekte yardımcı rol oynamaktadır.