Bu kişiler ne yaparsa yapsın zayıflayamıyor: Ardında yatan tek sebep...

Yapılan yeni araştırmalar, kilo vermenin ve yeniden bu kiloyu almamanın sadece irade ile ilgili olmadığını gösteriyor: Uzmanlar, beyninizin yiyeceklere nasıl tepki verdiğinin büyük bir fark yaratabileceğini söylüyor..
"BESİNLERE FARKLI TEPKİ VEREN BİR BEYNE SAHİP OLAN KİŞİLER..."
Nature Metabolism'de yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, beynin, obezitesi olan kişilerde, anlamlı kilo kaybından sonra bile besinlere farklı tepki verdiğini buldu.
Araştırmacılar 40 yaş üstü 60 katılımcıyı inceledi; yarısı obezite tanısı aldı ve yarısı yoktu. Beynin bu iki gruptaki yiyeceklere nasıl tepki verdiğini anlamak için, glikoz, lipidler veya tek başına su içeren farklı solüsyonlar, farklı günlerde doğrudan katılımcıların midelerine infüze ( ilaçların bir iğne veya kateter yoluyla doğrudan bir damara uygulanması) edildi.
"BEYİNLERİNDEKİ ÖDÜL MEKANİZMASINDA DEĞİŞİM TESPİT EDİLDİ"
Beyin tepkileri daha sonra infüzyondan yaklaşık 30 dakika sonra fonksiyonel MRI taramaları ile ölçüldü ve araştırmacılar ayrıca kandaki hormonal seviyeleri ve katılımcı tarafından bildirilen açlık puanlarını ölçtüler.
Sonuçlar, obezitesi olmayan katılımcı grubunun, besinlere yanıt olarak beyindeki ödül merkezlerinin uygun aktivasyonuna sahip olduğunu gösterdi.
Tersine, beynin bu aynı bölgeleri, obezitesi olan katılımcılar için yapılan taramada aktive edilmedi. Bu bulgu, %10 diyete dayalı kilo kaybı yaşayan obez katılımcılarda üç ay sonra taramayı tekrarladıktan sonra değişmedi.
"ÖDÜL TEPKİSİNDEKİ EKSİKLİK AŞIRI YEMEYE YOL AÇIYOR"
Uzmanlar, bu ödül tepkisinin eksikliğinin aşırı yemeye yol açabileceğini ve kilo alımına katkıda bulunabilecek yeme alışkanlıklarını değiştirmeyi zorlaştırabileceğini söylüyor.
ABC News baş tıp muhabiri ve kurul onaylı obezite tıbbı uzmanı Dr. Jennifer Ashton, "Bu çalışma gerçekten, gerçekten biyolojik ve beyin nedenlerinin aşırı kiloya katkı sağladığını ve obezitenin gerçekten gerçek bir şey olduğunu kanıtlıyor" dedi.
Bu bulgular, uzmanların doğru olduğunu bildiklerini, kilo vermenin arkasında irade gücünden daha fazlası olduğunu daha fazla desteklerken, çalışmadaki araştırmacılar önemli sınırlamalar olduğuna dikkat çekiyor.
"ÇALIŞMANIN EKSİKLİKLERİ MEVCUT"
Sadece 40 yaşın üzerindeki nispeten az sayıda yetişkinde yapıldı, bu nedenle daha genç popülasyonlara genellenemez. Bu çalışma, çoğu insanın gerçekte nasıl yediğini taklit etmeyen veya yiyecek seçimlerini hesaba katmayan besinleri vermek için bir besleme tüpü kullandı, bu nedenle beyindeki bu farklılıklar her koşulda geçerli olmayabilir.
Uzmanlar ayrıca, bu bulguların, obezitesi olan birinin bu değişiklikler ortamında bile kilo veremeyeceğini ve kilosunu koruyamayacağını garanti etmediğini vurgulamaktadır.
Ashton, bunun gibi çalışmaların fazla kilolu veya obezitesi olan kişiler için daha fazla hedefe yönelik tedaviler sağlamasını umduğunu ve Wegovy gibi kilo vermek için kullanılan ilaçların bazı insanlar için neden bu kadar iyi çalıştığını destekleyen kanıtlara katkıda bulunduğunu ekliyor.