Bu kişiler ne yaparsa yapsın zayıflayamıyor: Ardında yatan tek sebep...

Tersine, beynin bu aynı bölgeleri, obezitesi olan katılımcılar için yapılan taramada aktive edilmedi. Bu bulgu, %10 diyete dayalı kilo kaybı yaşayan obez katılımcılarda üç ay sonra taramayı tekrarladıktan sonra değişmedi.

Sonuçlar, obezitesi olmayan katılımcı grubunun, besinlere yanıt olarak beyindeki ödül merkezlerinin uygun aktivasyonuna sahip olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bu ödül tepkisinin eksikliğinin aşırı yemeye yol açabileceğini ve kilo alımına katkıda bulunabilecek yeme alışkanlıklarını değiştirmeyi zorlaştırabileceğini söylüyor.

ABC News baş tıp muhabiri ve kurul onaylı obezite tıbbı uzmanı Dr. Jennifer Ashton, "Bu çalışma gerçekten, gerçekten biyolojik ve beyin nedenlerinin aşırı kiloya katkı sağladığını ve obezitenin gerçekten gerçek bir şey olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Bu bulgular, uzmanların doğru olduğunu bildiklerini, kilo vermenin arkasında irade gücünden daha fazlası olduğunu daha fazla desteklerken, çalışmadaki araştırmacılar önemli sınırlamalar olduğuna dikkat çekiyor.