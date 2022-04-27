Bu yaz incecik bir bele hazır olun! Aç kalmadan zayıflatan atıştırmalıklar

Gün boyu yemeklerde yediklerinize dikkat ediyor ama aralarda çikolata gibi atıştırmalıkları alışkanlık olarak tüketiyorsanız yedikleriniz gözden geçirmenizin vakti geldi demektir. Atıştırmalıklar sizi bir sonraki öğüne kadar tok tutmalı, kan şekerinizi düzenlemeli ve ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri içermelidir. Atıştırmalıklar kilo vermede de önemli bir yardımcıdır. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan besin kaynaklarını da sağlayarak sağlıklı bir beslenme düzeni yaratmanıza destek olurlar. İşte yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalık önerileri…
KARIŞIK KURUYEMİŞ
Yapılan son araştırmalar ışığında lezzetli oldukları kadar besleyici özelliğe de sahip kuruyemişlerin en fazla yararının orta kavrulmuş olarak tüketildiklerinde ortaya çıktığı anlaşıldı. Kilo vermede de büyük rol oynadığı ortaya çıkan badem, fıstık, kaju gibi kuruyemişler harika birer ara öğün olabilir.
YOĞURT VE MEYVE
Besleyici ve yoğun bir atıştırmalık olan meyveli yoğurt protein bakımından oldukça yüksektir. Çilek gibi meyvelerle birleştirildiğinde antioksidan kaynaklarından da yararlanmış olursunuz. Farklı meyvelerle karıştırmak tatlı ve ekşinin birleşimiyle mükemmel bir atıştırmalık olabilir.
FISTIK EZMESİ VE ELMA DİLİMLERİ
Canınız tatlı bir şeyler çekiyorsa bu ikili tam size göre olabilir. Hem lezzetli hem de sağlıklı fıstık ezmeli elma ideal bir atıştırmalıktır. Elmanın içerisinde bolca bulunan lifler ve fıstıkta bulunan bitki bazlı proteinler bir atıştırmalıktan alabileceğiniz tüm yararı sağlayacaktır.
Marketlerde satılan fıstık ezmelerinin içerisinde şeker gibi katkı maddeleri olabileceğini unutmayın. İçeriklerini kontrol ederek katkısız olanlardan birini seçebilirsiniz. Ekstra aroma için fıstıklı elmanın üzerine toz tarçın da serpebilirsiniz.
SÜZME PEYNİR VE MEYVE
Süzme peynir protein bakımından oldukça yüksektir. Bu besini meyveyle eşleştirmek peynirdeki protein ve yağı meyvenin lifi ile tamamlamak anlamına gelir ve ideal bir seçenektir. Peynirin yanında tüketmek için ananas veya karpuz gibi meyveleri tercih edebilirsiniz.
BİTTER ÇİKOLATALI BADEM
Harika bir karışım olan bu ikili size doyurucu ve tatlı bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Bitter çikolata antioksidan bakımından oldukça zengindir, badem ise sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcı, lezzetli ve besleyici bir atıştırmalıktır.
HAŞLANMIŞ YUMURTA
Yumurta, tercih edebileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Kilo vermeye yardımcı olan bu besin, yüksek protein içeriği sayesinde uzun saatler tok kalmanızı sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda haftada 3-4 defa yumurta tüketmenin, kalp hastalıklarını önlemede ve kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.
BİR PORSİYON MEYVE
Her zaman karmaşık atıştırmalıklar tercih etmeye gerek yoktur. Bazen sadece üşendiğiniz ya da vaktiniz olmadığı için tercih edeceğiniz bir porsiyon meyve de sizin için oldukça sağlıklı bir atıştırmalıktır.
Taşınması ve yemesi kolay meyveler olduğundan elma, muz, armut, üzüm ve portakal ilk tercihleriniz arasında yerini alabilir. Lif ve mineral içeriği sayesinde mükemmel bir atıştırmalık olan meyveler yoğurtla beraber de tüketilebilir.
BEYAZ PEYNİRLİ ZEYTİN
Akdeniz diyetinin temel besinlerinden biri olan zeytin, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır ve güçlü bir antioksidandır. Peynirde bulunan yüksek proteinle birleştirerek tüketeceğiniz zeytini tek başına yiyebileceğiniz gibi kepekli ekmekle birlikte tüketerek öğününüze biraz da karbonhidrat katabilirsiniz.
PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısırı yaparken içerisine bolca yağ ve tuz koymak kulağa lezzetli gelse de çok sağlıklı olduğu söylenemez. Ancak mısırı tek başına patlatmak oldukça az kalorili ve doyurucu bir tercih olabilir. Bir kase patlamış mısır 100 kaloriden azdır. Dilerseniz biraz peynir ve zeytinyağı ile tatlandırmanız da mümkündür.
KAVRULMUŞ NOHUT
Kavrulmuş nohut, bir diğer adıyla leblebi marketlerde kolayca bulabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalıktır. Aynı zamanda evde nohutları kavurarak gevrek ve lezzetli leblebiler hazırlamanız da mümkündür. Nohut hem yüksek lif içeriği sayesinde tok tutar hem de bitki bazlı bir protein kaynağıdır.