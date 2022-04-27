Bu yaz incecik bir bele hazır olun! Aç kalmadan zayıflatan atıştırmalıklar

FISTIK EZMESİ VE ELMA DİLİMLERİ

Canınız tatlı bir şeyler çekiyorsa bu ikili tam size göre olabilir. Hem lezzetli hem de sağlıklı fıstık ezmeli elma ideal bir atıştırmalıktır. Elmanın içerisinde bolca bulunan lifler ve fıstıkta bulunan bitki bazlı proteinler bir atıştırmalıktan alabileceğiniz tüm yararı sağlayacaktır.

Marketlerde satılan fıstık ezmelerinin içerisinde şeker gibi katkı maddeleri olabileceğini unutmayın. İçeriklerini kontrol ederek katkısız olanlardan birini seçebilirsiniz. Ekstra aroma için fıstıklı elmanın üzerine toz tarçın da serpebilirsiniz.