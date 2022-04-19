Daha düz bir karın için bunlara dikkat edin! Günde 15 dakika yetiyor!

Karın bölgenizdeki yağlanmanın artması kilo alımından mı kaynaklı yoksa yaşadığınız stres bağırsaklarınızı mı etkiliyor bilmek için karnınızın görüntüsünde yola çıkabilir, bedeninizin size söylemeye çalıştığı şeyi anlayabilirsiniz. İşte en yaygın 5 neden…

DOĞUM SONRASI GÖBEĞİ

İnsan bedeni inanılmaz güçlüdür ancak hem hamilelik hem de doğum sonrasında çok fazla stres yaşar. Doğum yaptıktan sonra eski görüntünüze kavuşmak için acele etmenize gerek yok. Bu süreçte karın bölgesinde gözüken sarkık deri ve yağ zaman içerisinde kendisini toplayacaktır.

Ancak doğumdan aylar hatta yıllar sonra bile bu şekilde görünen bir karın, diyastazis rekti olarak adlandırılan karın kası ayrılmasının bir sonucu olabilir. Anne olan kadınların %35'inin muzdarip olduğu bu rahatsızlık, karnınızın orta kısmında diklemesine bulunan iki kasın ayrılması anlamına gelir. Hamilelik sırasında büyüyen karın, kasların iki yana doğru gerilmesine neden olur ancak normal şartlarda doğumdan sonra kaslar eski haline dönerken karın kası ayrılması yaşayanlarda ayrık kalmaya devam eder.