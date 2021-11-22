Diyetisyenlerin favorisi! İşte fazla kiloyu hızla verdiren o içecek

Annals of Family Medicine'de yayınlanan Ulusal Sağlık Muayenesi Anketi'nden (NHANES) elde edilen verilere dayanan büyük bir çalışma, yetersiz su alımı ile obezite arasında önemli bir ilişki buldu ve bu da iyi hidrasyonun kilo yönetiminde önemli bir rol oynadığını öne sürdü. Ancak su içerken kilo vermeyi daha hızlı hale getirmenin bir yolu var mı?

Uzmanlar, hızlı bir yağ yakıcı olarak kimyon suyunu öneriyor. Kuru kimyon tohumlarını kullanarak evde kolayca kimyon suyu yapabilirsiniz. Antioksidanlar açısından zengin olan baharat, bağışıklık sistemini ve bağırsak sağlığını iyileştirme, iltihabı azaltma ve kanser riskini azaltma konusunda umut vaat ediyor.