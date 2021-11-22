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Diyetisyenlerin favorisi! İşte fazla kiloyu hızla verdiren o içecek

Saf, katkısız suyun, sağlık ve kilo kaybı için gezegendeki en iyi içecek olduğunu zaten biliyorsunuz. Suyun kilo kaybını destekleme yollarından biri de iştahınızı tatmin etmektir. Beyninizin aynı kısmı hem açlık hem de susuzluk sinyallerini yorumladığı için, beyninizin bu duyguları karıştırması ve açlığı susuzlukla karıştırmanız kolaydır.

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:26
Diyetisyenlerin favorisi! İşte fazla kiloyu hızla verdiren o içecek

Annals of Family Medicine'de yayınlanan Ulusal Sağlık Muayenesi Anketi'nden (NHANES) elde edilen verilere dayanan büyük bir çalışma, yetersiz su alımı ile obezite arasında önemli bir ilişki buldu ve bu da iyi hidrasyonun kilo yönetiminde önemli bir rol oynadığını öne sürdü. Ancak su içerken kilo vermeyi daha hızlı hale getirmenin bir yolu var mı?

Uzmanlar, hızlı bir yağ yakıcı olarak kimyon suyunu öneriyor. Kuru kimyon tohumlarını kullanarak evde kolayca kimyon suyu yapabilirsiniz. Antioksidanlar açısından zengin olan baharat, bağışıklık sistemini ve bağırsak sağlığını iyileştirme, iltihabı azaltma ve kanser riskini azaltma konusunda umut vaat ediyor.

YAĞ YAKICI OLARAK KİMYON

Uzmanlar, kimyonun, yağ kaybı üzerindeki etkileri konusunda araştırıldığını ve bu kilo kaybını yaşayanlarda metabolizma hızını artırdığı gösterdiğini belirtiyor.

88 obez kadınla yapılan küçük bir klinik çalışmada, bir deney grubu kadın üç ay boyunca günde iki öğün kimyonlu yoğurt yedi. Kontrol grubu, aynı süre boyunca kimyon tozu eklenmeden aynı miktarda yoğurt yedi. Sadece kimyon tüketen kadınların kilolarını, vücut kitle indekslerini, bel çevrelerini ve yağ kütlelerini önemli ölçüde azaldığı ortaya çıktı. Ayrıca, iyi HDL kolesterolü artırırken, kandaki toplam kolesterol, trigliseritler ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin de daha iyi bir düzeye geldiği keşfedildi.

Ayrıca, kimyon suyunun hücrelerin glikoz ve insüline uygun şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Kan şekeriniz yüksek olduğunda, hücrelerinizde enerji için ihtiyacınız olandan daha fazla glikoz depolanabilir ve yağa dönüştürülebilir.

KİMYON SUYU NASIL YAPILIR?

Kimyon suyu, sıcak veya soğuk tüketilebilir. Hazırlamak için:

  • Bir çorba kaşığı kimyon tohumunu bir veya iki bardak suda bir gece bekletin.
  • Sabah, karışımı yaklaşık beş dakika kaynatın.
  • Su soğuduktan sonra tohumları süzün ve tercih ettiğiniz sıcaklıkta tüketin.
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