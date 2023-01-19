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Geceleri acıkmanın ardındaki neden! Bu yöntem gece atıştırmalığını bitiriyor...

Gün içerisindeki beslenme alışkanlıklarınız hatalı olduğunda akşamları ciddi bir acıkma ve atıştırma isteği duyabiliriniz. Bu durum kilo alımına neden olabileceği gibi kötü gece uykusuna da yol açacaktır. Ancak gün içerisinde bu hataları yapmamaya dikkat etmek ve akıllı seçimler yapmak bu durumun önüne geçebilir. Diyetisyen Merve Sayın konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:59
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Geceleri acıkmanın ardındaki neden! Bu yöntem gece atıştırmalığını bitiriyor...

Kişilerin geceleri çok sık acıkması kan değerleri ve beslenme düzeninde sorunlar olduğunu gösterir.

Peki gece acıkmaları neden olur?

  • Kan değerlerinde eksiklik varsa
  • Gün içerisinde yeterli protein ve yeterli lif tüketilmiyorsa
  • Yetersiz su tüketimi
  • Basit karbonhidrat tüketimi
  • Akşam yemeğinin çok erken tüketilmesi
  • Gece çok geç yatıyorsak

İlk olarak kan tahlili yapılıp düşük değerlerin takviyesi doktor kontrolünde mutlaka alınmalı, beslenmesi mutlaka düzene sokulmalı. Diyet sürecinin ilk haftalarında bu tarz gece acıkmaları normal kabul edilir çünkü vücudumuz normalde alışık olduğu beslenme düzeninden farklı bir düzene giriyor, alışması zaman alıyor. Hem kan tahlili hem de beslenme beslenme düzeninde her şey yolundaysa gece açlıklarını önleyebileceğiniz 100 kalorili ve altında ara öğün alternatifleri şöyle;

  • 1 dilim beyaz peynir +2 tam ceviz
  • Ayran + 1 adet buğday patlağı
  • Kefir + 1/2 çay bardağı leblebi
  • Salatalık/havuç + dipsos(2-3 yemek kaşığı yoğurt~baharatlar(pulbiber, Karabiber,nane)
  • Sütlü kahve (1 çay bardağı süt ile yapılan) + 2 kare bitter çikolata
  • 1 Galeta/2 grissini + 1 yemek kaşığı labne veya 1 bardak ayran
  • 1 fincan bitki çayı+1 porsiyon kuruyemiş
  • Sade kahve + 1 adet hurmalı topçuk
  • Tarçınlı sütlü kahve

  • 1 dilim beyaz peynir+ 1 dilim gevrek ekmek
  • 2 yemek kaşığı yoğurt +1 şişe maden suyu ile ayran
  • 3 yemek kaşığı yoğurt + çeyrek elma+ tarçın
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