Geceleri acıkmanın ardındaki neden! Bu yöntem gece atıştırmalığını bitiriyor...

İlk olarak kan tahlili yapılıp düşük değerlerin takviyesi doktor kontrolünde mutlaka alınmalı, beslenmesi mutlaka düzene sokulmalı. Diyet sürecinin ilk haftalarında bu tarz gece acıkmaları normal kabul edilir çünkü vücudumuz normalde alışık olduğu beslenme düzeninden farklı bir düzene giriyor, alışması zaman alıyor. Hem kan tahlili hem de beslenme beslenme düzeninde her şey yolundaysa gece açlıklarını önleyebileceğiniz 100 kalorili ve altında ara öğün alternatifleri şöyle;