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Göbek yağlarından kurtulmak için en etkili yöntem! Birkaç haftada karnı dümdüz yapıyor...

İster yeni bir rutine girmek istiyor olun, ister bir süredir inatçı karın yağlarınızdan kurtulmak istiyor olun, bir fitness uzmanı bu amaç için en iyi egzersizleri paylaştı. Dahası bu egzersizler ile birkaç haftada "göze çarpan sonuçlar" elde etmeye başlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:37
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Göbek yağlarından kurtulmak için en etkili yöntem! Birkaç haftada karnı dümdüz yapıyor...

Fitness uzmanı Leon Bolmeer,şunları söyledi : "Aşırı göbek yağı sadece kötü bir görüntüye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımız için de zararlı olabilir.

Dengeli bir beslenme ve odaklanmış egzersiz, göbek yağını etkili bir şekilde azaltmak için gereklidir." Bu nedenle uzman aşağıdaki dört egzersizin tercih edilmesini önerdi.

PLANK

Fitness uzmanı, vücudunuzu düz bir çizgide tutarken elleriniz yerine ön kollarına yaslanarak şınav pozisyonunda başlamanız talimatını verdi. Bolmeer, "Bu pozisyonu 30-60 saniye boyunca çekirdek kaslarınızı çalıştırarak tutun" dedi.

YANLARA DÖNME

Yanlara dönme hareketini yapmak için yere oturmanız, dizlerinizi bükmeniz ve topuklarınızın yere değdiğinden emin olmanız gerekir. Uzman şöyle devam etti: "Sırtınızı düz tutarak hafifçe geriye yaslanın.

"Bir ağırlık tutarak veya sadece ellerinizi birleştirerek gövdenizi bir yandan diğer yana döndürün, ağırlık/ellerle yanınızdaki zemine dokunun."

DAĞ TIRMANIŞI

Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde plank pozisyonunda başlıyorsunuz ve dizlerinizi göğsünüze doğru çekiyorsunuz.

Bolmeer, sanki yatay koşuyormuş gibi bacaklarınızı hızlı bir şekilde değiştirmeniz gerektiğini söyledi.

CRİSS CROSS

Bu egzersizi yapmak için, elleriniz başınızın arkasında ve dirsekleriniz dışarıda olacak şekilde sırt üstü yatarsınız.

Uzman, daha sonra dizlerinizi göğsünüze doğru çekmeniz ve aynı anda omuzlarınızı yerden kaldırmanız, sol dirseğinizi sağ dizinize, ardından sağ dirseğinizi sol dizinize değdirmeniz, bisiklete biniyormuş gibi pedal çevirmeniz gerektiğini açıkladı.

Bolmeer, bu hareketleri bir kez yaptıktan sonra "tutarlılık ve doğru form çok önemlidir" diye ekledi.

Şöyle dedi: "Her egzersiz için 10-15 tekrardan oluşan üç set hedefleyin, güç kazandıkça tekrarları kademeli olarak artırın."

Azaltacağınız karın yağının miktarı beslenmeniz, yaşam tarzınız ve mevcut kondisyon seviyeniz gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır.

Ancak uzman, bu aktivitelere bağlılık ve tutarlılık ve dengeli beslenme ile birkaç haftada "göze çarpan sonuçların gözlemlenebileceğini" belirtti.

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