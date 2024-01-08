Göbek yağlarından kurtulmak için en etkili yöntem! Birkaç haftada karnı dümdüz yapıyor...

"Bir ağırlık tutarak veya sadece ellerinizi birleştirerek gövdenizi bir yandan diğer yana döndürün, ağırlık/ellerle yanınızdaki zemine dokunun."

Yanlara dönme hareketini yapmak için yere oturmanız, dizlerinizi bükmeniz ve topuklarınızın yere değdiğinden emin olmanız gerekir. Uzman şöyle devam etti: "Sırtınızı düz tutarak hafifçe geriye yaslanın.

Bolmeer, sanki yatay koşuyormuş gibi bacaklarınızı hızlı bir şekilde değiştirmeniz gerektiğini söyledi.

CRİSS CROSS

Bu egzersizi yapmak için, elleriniz başınızın arkasında ve dirsekleriniz dışarıda olacak şekilde sırt üstü yatarsınız.

Uzman, daha sonra dizlerinizi göğsünüze doğru çekmeniz ve aynı anda omuzlarınızı yerden kaldırmanız, sol dirseğinizi sağ dizinize, ardından sağ dirseğinizi sol dizinize değdirmeniz, bisiklete biniyormuş gibi pedal çevirmeniz gerektiğini açıkladı.

Bolmeer, bu hareketleri bir kez yaptıktan sonra "tutarlılık ve doğru form çok önemlidir" diye ekledi.

Şöyle dedi: "Her egzersiz için 10-15 tekrardan oluşan üç set hedefleyin, güç kazandıkça tekrarları kademeli olarak artırın."