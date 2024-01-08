Göbek yağlarından kurtulmak için en etkili yöntem! Birkaç haftada karnı dümdüz yapıyor...

Fitness uzmanı Leon Bolmeer,şunları söyledi : "Aşırı göbek yağı sadece kötü bir görüntüye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımız için de zararlı olabilir.
Dengeli bir beslenme ve odaklanmış egzersiz, göbek yağını etkili bir şekilde azaltmak için gereklidir." Bu nedenle uzman aşağıdaki dört egzersizin tercih edilmesini önerdi.
PLANK
Fitness uzmanı, vücudunuzu düz bir çizgide tutarken elleriniz yerine ön kollarına yaslanarak şınav pozisyonunda başlamanız talimatını verdi. Bolmeer, "Bu pozisyonu 30-60 saniye boyunca çekirdek kaslarınızı çalıştırarak tutun" dedi.
YANLARA DÖNME
Yanlara dönme hareketini yapmak için yere oturmanız, dizlerinizi bükmeniz ve topuklarınızın yere değdiğinden emin olmanız gerekir. Uzman şöyle devam etti: "Sırtınızı düz tutarak hafifçe geriye yaslanın.
"Bir ağırlık tutarak veya sadece ellerinizi birleştirerek gövdenizi bir yandan diğer yana döndürün, ağırlık/ellerle yanınızdaki zemine dokunun."
DAĞ TIRMANIŞI
Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde plank pozisyonunda başlıyorsunuz ve dizlerinizi göğsünüze doğru çekiyorsunuz.
Bolmeer, sanki yatay koşuyormuş gibi bacaklarınızı hızlı bir şekilde değiştirmeniz gerektiğini söyledi.
CRİSS CROSS
Bu egzersizi yapmak için, elleriniz başınızın arkasında ve dirsekleriniz dışarıda olacak şekilde sırt üstü yatarsınız.
Uzman, daha sonra dizlerinizi göğsünüze doğru çekmeniz ve aynı anda omuzlarınızı yerden kaldırmanız, sol dirseğinizi sağ dizinize, ardından sağ dirseğinizi sol dizinize değdirmeniz, bisiklete biniyormuş gibi pedal çevirmeniz gerektiğini açıkladı.
Bolmeer, bu hareketleri bir kez yaptıktan sonra "tutarlılık ve doğru form çok önemlidir" diye ekledi.
Şöyle dedi: "Her egzersiz için 10-15 tekrardan oluşan üç set hedefleyin, güç kazandıkça tekrarları kademeli olarak artırın."