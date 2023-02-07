Hiçbir şey yememeniz gereken zaman dilimi! Bu saatte yediğiniz her şey yağa dönüşüyor

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 20 kişilik bir çalışmada, akşam yemeğini saat 9'da yiyenlerin, akşam 6'da yiyenlere göre ertesi sabah uyandıklarında daha yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olduğu tespit edildi.
"AKŞAMLARI GEÇ SAATTE YENİLEN YEMEK METABOLİZMAYI ETKİLİYOR"
Nutrients dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise; akşamları daha geç yemek yemenin kilo vermeyi etkilediğini, çünkü vücudun kalori yakma yeteneğinin günün geri kalanına göre daha düşük olabileceğini gösterdi.
Bu çalışmaların yanı sıra, yeni bir çalışma, günün ilerleyen saatlerinde yemek yemenin metabolizmanızı ve açlık hormonlarınızı etkileyebileceğini, bu durumun ise kilo kaybını etkileyebileceğini buldu.
"UYANIKKEN YAKILAN KALORİ MİKTARINI AZALTIYOR"
Cell Metabolism'de yayınlanan bir diğer çalışma, Brigham and Women's Hospital'dan araştırmacılar, ilerleyen saatlerde yemek yemenin açlık, kilo alımı ve kaybı üzerindeki etkisini inceledi. Ardından yemek yemenin açlığı artırdığını ve uyanıkken kullanılan enerji miktarını azalttığı tespit etti.
Uzman Diyetsiyen Catherine Gervacio, yemek yemenin zamanlamasının kilo yönetiminde önemli bir faktör olduğunu belirtti. Bu çalışmadaki bulgularla ilişkili olarak ise; sürekli olarak düzenli aralıklarla yemek yiyerek sabit bir metabolizma hızını korumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
"3 - 4 SAATTE BİR YEMEK YEMEK İDEAL ARALIK"
Aralıklı oruç gibi diyetlerin artan popülaritesinin aksine, 3 ila 4 saatlik düzenli bir yemek aralığının bulunması kilo vermek konusunda ideal aralık olarak bulunuyor. Kan şekerinin normal seviyelerinde tutarlı olması ve metabolizmanın sabit bir hızda bulunması gibi faktörler ortaya çıkıyor.
Gervacio da yapılan çalışmada olduğu gibi, ileleyen saatlerde yemek yemenin vücuttaki hormonların doğal işlevini etkilediğini belirtti. Özellikle ghrelin ve leptin hormonlarıyla ilişkili olduğunu dile getirdi. Ghrelinin iştahı uyandırdığı için halk arasında "açlık hormonu" bilindiğini söyleyen Gervacio, bu çalışmanın daha sonra yemek yemenin açlığın ve iştahın artmasına katkıda bulunabileceğini, bunun da kilo alımına yol açabileceğini gösterdiğini belirtti.
"HER İNSANIN METABOLİZMA HIZI FARKLI"
Gervacio, her insanın farklı bir metabolizma hızı bulunduğunu, bu nedenle her insanın farklı bir günlük kalori alımına ve makrobesin oranına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ayrıca ilerleyen saatlerde yemek yemenin leptin seviyesini düşürdüğünü belirten Gervacio, bu durumun tokluk hissini azalttığını, bunun da daha kısa sürede acıkmaya neden olduğunu anlattı.
Uzman diyetisyen, tüm bunların yanı sıra her insanın farklı bir metabolizma hızı olduğunu, bu nedenle her insanın farklı bir günlük kalori alımına, makrobesin oranına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle yemek zamanlaması dışında kilo vermenin düzenli aralıklarla dengeli beslenmek gerektiğini dile getirdi.