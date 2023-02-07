Hiçbir şey yememeniz gereken zaman dilimi! Bu saatte yediğiniz her şey yağa dönüşüyor

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 20 kişilik bir çalışmada, akşam yemeğini saat 9'da yiyenlerin, akşam 6'da yiyenlere göre ertesi sabah uyandıklarında daha yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olduğu tespit edildi.

"AKŞAMLARI GEÇ SAATTE YENİLEN YEMEK METABOLİZMAYI ETKİLİYOR"

Nutrients dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise; akşamları daha geç yemek yemenin kilo vermeyi etkilediğini, çünkü vücudun kalori yakma yeteneğinin günün geri kalanına göre daha düşük olabileceğini gösterdi.

Bu çalışmaların yanı sıra, yeni bir çalışma, günün ilerleyen saatlerinde yemek yemenin metabolizmanızı ve açlık hormonlarınızı etkileyebileceğini, bu durumun ise kilo kaybını etkileyebileceğini buldu.