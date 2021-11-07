Kilo vermenin sırrı bu 5 adımda! Her sabah yaptığınızda...

Kilo vermenin zorlu bir görev olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Birçok egzersizi deneyebilir ve sıkı bir diyet uygulayabilirsek de, bu fazla kiloları vermek yine de zor olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:44

Ancak günlük yaşam tarzınızda küçük değişiklikler yaparsanız, bunun kilo vermeye yardımcı olabileceğini ve sağlığınıza da fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Bu nedenle, kilonuzu yönetmenin de yollarını arıyorsanız, size birçok yönden yardımcı olabilecek bu süper kolay sabah ritüellerini deneyin.

Ilık su iç Sabahları ilk iş bir bardak ılık su sindirim sistemini temizlemeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur. Hem Ayurveda hem de Japon kültürü, sabahları ilk iş olarak su içme uygulamasını desteklemektedir. Ayurveda, gün boyunca enerjiyi korumak için iki bardak temiz, ılık su içilmesini önerir. Suyun ılık olduğundan ve sıcak olmadığından emin olun

Sürekli bir şişe su taşıyın Uzmanlara göre çok su içmek kilo vermeye yardımcı oluyor. Bunun arkasındaki mantık, içme suyunun kişinin yemek yemesini ve fazladan kalori almasını engellemesidir. Düzenli alımla daha tok hissederiz ve sonuç olarak daha az yeriz. Bu yüzden bir su şişesi alın, her sabah bir ritüel olarak doldurun ve gittiğiniz her yere yanınızda taşıyın.

Yüksek Proteinli Kahvaltı Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak defalarca vurgulanmıştır ve herhangi bir nedenle kahvaltıyı hala kaçırıyorsanız veya atlıyorsanız, birkaç kilo daha almak için yanlış bir adım atıyor olabilirsiniz. Protein ve lif açısından zengin bir kahvaltı yaptığınızdan emin olun. Bunun nedeni, proteinin sindirilmesinin daha uzun sürmesi ve böylece vücudunuzu tok hissetmenizi sağlayan bağırsak hormonu Peptid YY'yi salgılamaya zorlamasıdır.

Bir Atıştırmalık Paketi Gün boyunca çalışırken enerjimiz emilir ve tekrar acıkmaya başlayabiliriz. Bunun için yanınıza taşıması kolay sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayın ve istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Bazı hızlı sağlıklı atıştırmalıklar, metabolizmanızı hızlandıracak ve sizi kilo verme yoluna daha hızlı sokacaktır.