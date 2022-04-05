Makarna yiyerek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte kilo verdiren 5 karbonhidrat

Tükettiğimiz bazı karbonhidratlar aslında kilo vermenize yardımcı olarak daha fit bir vücuda kavuşmanızı sağlayabilir. Buna ek olarak günlük hayatımızda enerji gibi ihtiyaçlarımızın karşılanması için gerekli olan karbonhidratlar önemli bir besin grubudur. Makarna ve pilav yiyerek nasıl zayıflayabileceğinizin detaylarını bu yazıda bulacaksınız.

Karbonhidratlar doğal enerji sağlayan kaynakların başında gelmektedir. Vücudun enerji için ihtiyacı olan glikozu sağlarlar ve bu madde ihtiyaç olması durumunda tüketmek için depolanabilir.

Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, " Karbonhidratlar, aslında sindirim sistemine faydalı olacak lifleri sağladığı için de bağırsak sağlığını korumada önemli bir besin grubu" diyor. "Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığı ve kilo korumanın arasında bir bağ olduğunu kanıtlamakta" diyerek konuşmasına devam eden Lambert, günlük kalori alımının yaklaşık üçte birinin karbonhidratlardan alınması gerektiğini belirtiyor.