Sabah uyanır uyanmaz bir bardak için! Hem şişkinliği bitiriyor hem de yağları yakıyor

Kilo vermenize yardımcı olmak için sabahları içebileceğiniz birkaç içecekten bazısı hem daha hafif bir gün geçirmenizi hem de acıkma sürenizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu içeceklerden bazıları şunlardır:

Limonlu su: Limonlu su, güne başlamanın canlandırıcı ve sağlıklı bir yoludur. Limonlar, metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilecek C vitamini açısından zengindir ve ayrıca iştahınızı azaltmanıza yardımcı olabilecek bir lif türü olan pektin içerir.

Sabahları limonlu su içmek toksinlerin atılmasına ve sindirime yardımcı olabilir. Limonun asitliği ayrıca vücudunuzu alkalileştirmeye yardımcı olabilir, bu da şişkinliği ve iltihaplanmayı azaltabilir.