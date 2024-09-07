Tartıdaki bu rakama dikkat! "Hastalıkların anası..."

Cerrahi Onkoloji ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Musluh Hakseven, “Obezite bir hastalık mıdır diye düşünürsek evet, bir hastalıktır hatta hastalıkların anasıdır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 07.09.2024 13:50 PAYLAŞ ABONE OL

Cerrahi Onkoloji ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Musluh Hakseven, obezitenin tetiklediği sağlık sorunlarının oldukça fazla olduğunu, vücutta artan yağ dokusu ile birlikte kişilerde birçok sağlık sorunu ortaya çıkmakta olduğunu söyledi. Obezitenin temelinde hormonal bozukluklar, genetik hastalıkların tetiklenmesi, psikolojik rahatsızlıklar, aşırı yemek yeme isteği, hareketsiz yaşam biçimi, sağlıksız beslenme gözlemlenmekte olduğunu belirten Dr. Hakseven, obezite şikayetiyle başvuran hastalarda ilk olarak fazla kilo alımına bağlı gelişebilen rahatsızlıklara bakılmakta olduğunu ifade etti.



Genel olarak obez kişilerde solunum sıkıntıları, horlama, diyabet, uyku apnesi, hormonal bozukluklar, kardiyak hastalıklar, hipertansiyon, hareket sistemi sorunları ve özellikle diz problemleri eşlik edebilmekte olduğuna değinen Dr. Hakseven, "Ameliyat sonrası bu hastalıklarda ciddi gerileme olmakta, çoğunlukla uyku problemleri, solunumsal sıkıntılar, hipertansiyon ve insülin direnci ortadan kalmaktadır. Obezite bir hastalık mıdır diye düşünürsek, evet bir hastalıktır hatta hastalıkların anasıdır" dedi.