Haberler Roza Haberleri Diyet Haberleri Vücudunuz o saatlerde adeta yağ fabrikasına dönüşüyor! Tek bir lokma yemek bile...

Vücudunuz o saatlerde adeta yağ fabrikasına dönüşüyor! Tek bir lokma yemek bile...

Akşam saatlerinden sonra vücut, enerji yakımından çok dinlenme ve onarım moduna geçiyor. Bu süreçte metabolizma yavaşlıyor, insülin duyarlılığı düşüyor ve alınan besinlerin yağ olarak depolanma ihtimali artıyor. Uzmanlara göre bu nedenle gece geç saatlerde yenilen tek bir lokma bile, gündüz saatlerine kıyasla çok daha farklı sonuçlar doğurabiliyor. Peki vücut neden bu saatlerde adeta “yağ fabrikası” gibi çalışıyor?

İHA Giriş Tarihi: 07.01.2026 11:24 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, gece beslenmesinin bireye etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Gece yeme alışkanlığının çoğu zaman fizyolojik açlıktan değil, davranışsal ve hormonal nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, gün içinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin, uzun süreli açlıkların, stresin, duygusal yeme eğiliminin ve düzensiz uykunun gece açlığını tetiklediğini ifade etti. Dyt. Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durumda gece yeme isteğini artırabilir" diye konuştu.





"GECE BESLENMEK VÜCUTTA YAĞA YOL AÇABİLİR"

Vücudun biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) gece saatlerinde dinlenme ve onarım moduna geçtiğini belirten Dyt. Gündoğdu, "Akşamdan sonra sindirim, insülin yanıtı ve enerji harcaması belirgin şekilde azalır. Bu saatlerde alınan besinler enerjiye dönüşmekten çok yağ depolanmasına yönelir" şeklinde konuştu.