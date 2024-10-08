Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: Dünyanın en büyük el ve ayakları onda! Ayakkabı bulmak için...

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerde, ayakları 34.3 santimetre çıkan (Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) Kilburn, bu özelliği nedeniyle yalnızca özel tasarım ayakkabılar giyiyor. Eric'in elleri de 23.2 santimetre boyunda.

Ergenlik çağında olan Eric'in elleri ve ayaklarındaki büyüme devam ediyor. Kilburn, beşinci sınıftan beri mağazadan ayakkabı alamadığını ve eldiven giyerek hayatını devam ettirdiğini söyledi.

Bu, dünyada oldukça nadir görülen bir durum. Ayaklarının bu kadar büyük olması, genç yaşında ona hem fiziksel hem de sosyal anlamda çeşitli zorluklar yaşattı.