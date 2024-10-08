Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: Dünyanın en büyük el ve ayakları onda! Ayakkabı bulmak için...

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerde, ayakları 34.3 santimetre çıkan (Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) Kilburn, bu özelliği nedeniyle yalnızca özel tasarım ayakkabılar giyiyor. Eric'in elleri de 23.2 santimetre boyunda.
Ergenlik çağında olan Eric'in elleri ve ayaklarındaki büyüme devam ediyor. Kilburn, beşinci sınıftan beri mağazadan ayakkabı alamadığını ve eldiven giyerek hayatını devam ettirdiğini söyledi.
Bu, dünyada oldukça nadir görülen bir durum. Ayaklarının bu kadar büyük olması, genç yaşında ona hem fiziksel hem de sosyal anlamda çeşitli zorluklar yaşattı.
Ayaklarına uygun spor ayakkabı bulamamak, ayak sağlığı sorunları ve kendine uygun giysi bulmak konusunda yaşadığı problemlerden sadece birkaçı.
Eric'in hikâyesi, ona uygun ayakkabı bulunamadığında daha da ilgi çekti. Standart üretim ayakkabılar onun ayaklarına uymadığı için özel ayakkabı yaptırmak zorunda kaldı. Ancak bu, maddi olarak büyük bir külfet yarattı.
Durum kamuoyuna duyurulduktan sonra, ünlü markalar ve yardım kuruluşları devreye girdi. Eric'in ihtiyaçlarına uygun ayakkabılar üretilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Bu süreçte Eric, büyük ayaklarıyla bir zorluk yaşarken, aynı zamanda birçok insanın desteğiyle güçlü durdu ve kendisine olan güveni arttı. Onun azmi, fiziksel farklılıkların kişisel başarılara engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.