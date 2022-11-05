Hem yakın hem uzak! Bitmeyen yaz rotası: Girne

Hem turist olalım hem de yerlisi kalalım diyorsanız Kuzey Kıbrıs’ın en turistik şehirlerinden biri olan Girne en ideal rotalardan biri... Şu an hazır havalar da güzelken hatta denize bile girme ihtimalimiz varken hadi gelin bir-iki günlük bir seyahate çıkıp Akdeniz havası alalım ve doyasıya tarihi soluyalım

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 05.11.2022 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

Kuzey Kıbrıs veya resmi adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kabul edelim birçok kişi için keyifli bir tatil rotası... Özellikle de Kuzey Kıbrıs'ın liman kenti aynı zamanda da en turistik şehirlerinden birisi olan Girne, tatil denilince ilk akla gelen lokasyonlar arasında. Girne; Roma, Bizans, Osmanlı egemenliklerine ait çok sayıda tarihi eseri de barındırma özelliğine sahip olduğu için tarih meraklılarının da tercih ettiği tatil destinasyonları arasında... Özellikle kalesi ve limanıyla ünlü... Liman şehri oluşu Girne'yi; Kıbrıs'ın her zaman en hareketli kentlerinden birisi yapıyor. Yaklaşık 63 bin nüfuslu bu şehri gezmek için bir-iki gün sizin için yeterli olacaktır.



Yazın sıcaklıkların 40 dereceleri bulduğu şehir, şu an 20'li derecelerde... Ayrıca denize girmek için de Girne'nin en güzel zamanları eylül ortasından kasım ayının ortasına kadarki süre diyebiliriz... Yani şu dönem aslına bakarsanız şehirden uzaklaşacak bir rota arıyorsanız tam da Girne'ye gitmek için doğru bir zaman... Hem bir yerlere gidip turist olalım hem de yerlisi kalalım diyorsanız aklınıza gelecek ilk rota şüphesiz Kıbrıs'ın bu güzel şehri. Peki Girne'de tarihi yerler nereler? Nerede yemek yenir? Nereleri gezmek gerekir... İşte size kısa bir nefes alma molasında gidebileceğiz Girne lokasyonları...