Savaşın dramı çocukların “sırtında”! Aileler: “Ölürsek diye sırtlarına yazdık…”

Savaşın hüküm sürdüğü ülkedeki ebeveynlerin bunu, Rus güçlerinin bombardımanından sağ çıkamayan çocuklarına bakılmasını sağlamak için yaptığını iddia ediyor.

Ukraynalı annelerin, savaş öldürülmeleri ve çocuklarının hayatta kalması ihtimaline karşı çocuklarının derisine akrabalarının iletişim bilgilerini yazdığı bildiriliyor. Independent'ın Kiev biriminde bir gazeteci olan Anastasiia Lapatina, sırtına keçeli kalemle telefon numarası yazılmış bir yürümeye başlayan çocuğun resmini tweetledi.

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşmasının ardından, fotoğrafın savaşın ilk gününe ait olduğunu, ellerinin titreyerek bunu yazdığını ve kendisine bir şey olursa diye çocuğunun hayatta kalan biri tarafından sahip çıkılmasını istediğini belirtti. Birkaç kilometre öteden duyduğu sağır edici güçlü patlama seslerine uyanmanın çok büyük bir travma olduğunu anlatan kadın, korkudan titreyerek böyle bir fikrin aklına geldiğini geldi anlattı.

"SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ETKİ YARATTI"

Kendisi ve çocuğunun yaşadığı bu anlara rağmen güvenliğini sağlamayı başardığını söyledi. Fakat tüm bunlara rağmen, yine de internette paylaşılan ve ebeveynlerin çocuklarının zarar görmemesi için almak zorunda olduğu önlemler konusunda birçok insan, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Kendi çocuklarıyla yaşarken böyle bir savaş ihtimali altında neler yapabilecekleri konusunda konuşan insanlar, yaşanan vahşetin ve insanlık dramının kalplerini ne kadar kırdığını, üzüntüye boğuldukları ile ilgili onlarca yorum yaptı.