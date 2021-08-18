Büyük tehlike! Bu egzersizleri asla tek başınıza yapmayın

Sertifikalı kişisel antrenör ve Pilates eğitmeni olan Erica Ziel, "Sizinle birlikte [profesyonel] birileri spor yapıyorsa, her zaman daha etkili bir antrenman yapacaksınız" diyor. Bir profesyonelin size belirli hareketleri nasıl yapacağınızı göstermesi, değişiklikler önermesi ve zor ekipmanlarla size yardımcı olması, kendinize zarar vermeden veya yanlış kasları çalıştırmadan bu antrenmandan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. İşte asla tek başınıza yapmamanız gereken egzersizler...

YÜZME

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, her yıl yaklaşık 4.000 ölümcül kaza sonucu boğulma vakası yaşanıyor. CDC, boğulmayı önlemenin en önemli yollarından birinin, nerede yüzüyor olursanız olun veya ne kadar iyi olursanız olun asla yalnız yüzmemeniz gerektiğini belirtiyor. Bunun yerine, yürüyüş veya yoga gibi düşük etkili başka bir yöntem deneyin.

AĞIRLIK KALDIRMA

Ziel, "Yüksek ağırlıklar kaldırıyorsanız veya bar rafını kullanıyorsanız, bir gözcüye ihtiyacınız var" diyor. Özellikle, ne yaptığını bilen bir gözcü. Aksi takdirde, özellikle de çok ağır bench press yapıyorsanız, yaralanma ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bir spor salonu arkadaşınız yoksa ve yine de antrenmanı güçlendirmek istiyorsanız, bunun yerine vücut ağırlığını veya daha hafif el ağırlıklarını tercih edin.